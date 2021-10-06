نقل وملاحة

شحن 3 آلاف طن صودا كاوية وتداول 23 سفينة بموانئ بورسعيد

استقبل الميناء سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة
أماني العزازي 12:31 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21 12:31 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة AQASIA التى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 95 مترا والغاطس 5.3 متر، وذلك لشحن 3 آلاف طن صودا كاوية من الميناء.

وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 23 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر وصول 3 سفن.

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بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة .

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بقلم أماني العزازي

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