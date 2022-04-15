نقل وملاحة

شحن 2350 طن صودا كاوية وتداول 26 سفينه بموانئ بورسعيد

شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات
أماني العزازي 7:07 م, الجمعة, 15 أبريل 22 7:07 م, الجمعة, 15 أبريل 22

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  أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة AQASIA وجنسيتها مالطا ويبلغ طولها 95 متر والغاطس 6 متر، وذلك لشحن 2350 طن صودا كاوية من الميناء .

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 26 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن . بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات و سفينتين بضائع عامة.

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وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.

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بقلم أماني العزازي

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