شحن 153 ألف طن من خام الكلينكر إلى دول أفريقيا عبر ميناء شرق بورسعيد

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى بيان صادر اليوم، استمرار شحن خام الكلينكر إلى الأسواق الأفريقية، عبر الأرصفة الجديدة، فقد استقبلت السفينة “KAAN AKSOY” القادمة من تركيا، لشحن 51 ألف طن من خام الكلينكر إلى كوت ديفوار.

كما استقبلت السفينة “IDEE FIXE” القادمة من ميناء الدخيلة، لشحن 55 ألف طن من خام الكلينكر إلى السنغال.

كما انتهى الميناء من شحن السفينة “VILA OLYMPIC” القادمة من الإسكندرية، لشحن 47 ألف طن من خام الكلينكر إلى توجو.

على جانب آخر، استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة “ZAMZAM A”؛ وذلك لتفريغ 3407 أطنان رخام.

كما استقبل الميناء السفينة “ALSU”؛ وذلك لشحن 3050 طن صودا كاوية.

في هذا الصدد، تتخذ الجهات المعنية جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.