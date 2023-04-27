شحن 150 ألف طن كلينكر من ميناء شرق بورسعيد و 4 آلاف طن صودا من ميناء غرب بورسعيد

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم عن استمرار شحن خام الكلينكر إلى الدول الافريقية المستورد الأول للخام عبر الأرصفة الجديدة للميناء فقد استقبلت السفينة LOWLANDS ANGEL القادمة من تركيا لتحميل 55 ألف طن من خام الكلينكر إلى غانا .

كما استقبلت السفينة FEDERAL TIBER القادمة من اليونان وذلك لتحميل 55 الف طن من خام الكلينكر إلى كوت ديفوار. كما وصل الميناء السفينة JALMA TOPIC القادمة من اليونان لتحميل 44 الف طن من خام الكلينكر إلى غينيا.

على جانب آخر، استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة BARBADOS ULUC VARDAL القادمة من ميناء دمياط لشحن 4 آلاف طن صودا كاوية ، سوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن إلى تركيا .

وفي هذا الصدد، تتخذ الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وكذا عمليات الشحن على الأرصفة .