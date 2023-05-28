شحن 109 آلاف طن كلينكر من ميناء شرق بورسعيد



أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم، عن استمرار شحن خام الكلينكر إلى الأسواق الخارجية خاصة أوروبا وأفريقيا عبر الأرصفة الجديدة للميناء فقد استقبلت السفينة BULK ECUADOR القادمة من تركيا لتحميل 57 ألف طن من خام الكلينكر إلى إسبانيا.

كما استقبل الميناء السفينة PY THIAS القادمة من ميناء الإسكندرية وذلك لشحن 52500 طن من خام الكلينكر إلى غانا.



وقبل يومين أعلنت المنطقة الاقتصادية ، عن حصول ميناء شرق بورسعيد على المركز العاشر لمؤشر أداء الموانئ في مجال الحاويات لعام 2022 وفقاً للتقرير الصادر مؤخراً عن البنك الدولي، وهو تقييم مقارن صادر عن البنك الدولي لتقييم أداء الموانئ بناءً على الوقت الذي تستغرقه السفينة في الميناء، وكفاءة البنية التحتية بالميناء، وكفاءة الأرصفة، وجودة الطرق، وربط الميناء بالسكك الحديدية، ومدى فاعلية الإجراءات، ومدى استخدام الميناء من قبل مختلف الوكالات الملاحيه في مجال شحن وتفريغ الحاويات.

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على جانب آخر، استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة LENNEBORG القادمة من ميناء الإسكندرية لتفريغ 6366 طن حديد بالميناء وسوف تستكمل رحلتها فور انتهاء عمليات التفريغ فى حوض البحر المتوسط.

الجدير بالذكر أن ميناء شرق بورسعيد لعام 2022 استقبل 1516 سفينة متنوعة بطاقة محققة بلغت 40,191,524 طن وعدد حاويات 3,538,610 مليون حاوية مكافئة، حيث كان إجمالي أعداد سفن الصب الجاف التي ترددت على الميناء حوالي 147 سفينة بزيادة 99% عن عام 2021، وإجمالي أعداد سفن البضائع العامة التي ترددت على الميناء 13 سفينة بزيادة 18% عن عام 2021.

وإجمالي الكميات المتداولة من الصب الجاف كانت ما يزيد عن 5,5 مليون طن بزيادة قدرها 125% عن عام 2021، وإجمالي الكميات المتداولة من البضائع العامة كانت ما يزيد عن 510 آلاف طن بزيادة قدرها 86% عن عام 2021.

كما حقق الميناء نمواً ملحوظاً في الأسواق المتعاملة معه خلال عام 2022 في (غانا – كوت ديفوار – الكاميرون – الولايات المتحدة الأمريكية – الجابون)، وارتفع متوسط زمن الإفراج الجمركي بنسبة 9.27 ٪ عن عام 2021، ارتفعت اعداد الحاويات بنظام الترانشيبمنت في عام 2022 بنسبة 7 ٪ عن عام 2021، كما ارتفعت حركة الشاحنات في عام 2022 بنسبة 9.3 ٪ عن عام 2021.