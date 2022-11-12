شحن 105 آلاف طن من خام الكلنكر إلى كوت ديفوار

أعلن المكتب الإعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد شهدت نشاطا ملحوظا فى حركة سفن البضائع العامة فقد استقبلت السفينة VEGA القادمة من جورجيا والتى ترفع علم ليبريا، حيث يبلغ طولها 190 مترا وغاطس 11 مترا والحمولة الكلية 31540 طنا، وذلك لشحن 55 ألف طن من خام الكلنكر إلى كوت ديفوار .

وأضاف المكتب الإعلامي في بيان صادر اليوم أن الميناء استقبلت السفينة WINDSOR ADVENTURE القادمة من ميناء الإسكندرية، والتى ترفع علم جنوب إفريقيا ويبلغ طولها 189 مترا والغاطس 12.2 متر والحمولة الكلية 31247 طنا، لشحن 50 ألف طن من خام الكلنكر إلى كوت ديفوار .

واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينتين تمهيداً لبدء عمليات الشحن على الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من سفن البضائع العامة، والذي يأتى انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانىء المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.