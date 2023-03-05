شحن 100 ألف طن كلينكر من شرق بورسعيد إلي إفريقيا



أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر، عن استقبال ميناء شرق بورسعيد السفينة NORD ADRIATIC القادمة من سلوفينيا، لشحن 55 ألف طن من خام الكلينكر إلى كوت ديفوار المستورد الأول للخام ، كما استقبل أيضا السفينة SFL YUKON القادمة من تركيا لشحن 44567 طن من نفس الخام متجهة إلى توجو ،بإجمالي ما يقرب من 100 ألف طن.

على جانب آخر، شهد ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نشاطاً ملحوظاً فى حركة سفن البضائع العامة، حيث استقبل السفينة NEPTUNE القادمة من تركيا لتفريغ 3927 طن رخام، كما استقبل السفينة ZAMZAM1 القادمة أيضا من تركيا وذلك لتفريغ 3429 طن رخام.

في ذات السياق، وصلت السفينة BENA BELL.G القادمة من الاسكندرية إلي ميناء غرب بورسعيد لتفريغ 2426 طن حديد، وتجرى حالياً عمليات شحن السفينة EFE القادمة من دمياط، بحمولة 6150 طن صودا كاوية، لتستكمل رحلتها متجهة إلى تركيا.

وفي هذا الصدد، يتخذ الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن، وكذلك عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة .