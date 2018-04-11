نقل وملاحة

شحن وتفريغ 9000 طن صودا وحديد بميناء غرب بورسعيد

أمانى العزازىأعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الأربعاء 27 سفينة.فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 4 سفن وموجود على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 2 سفينة.ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 2 سفي
1:02 م, الأربعاء, 11 أبريل 18 1:02 م, الأربعاء, 11 أبريل 18

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أمانى العزازى

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الأربعاء 27 سفينة.

فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 4 سفن وموجود على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 2 سفينة.

ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 2 سفينة وخروج 2 سفينة ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل الميناء دخول 2 سفينة بضائع عامة وهما
– السفينة LEALE  وجنسيتها ايطاليا والتى يبلغ طولها 112 متر والغاطس 5 متر وذلك لشحن 6200 طن صودا كاوية.

– السفينة ZIAD JUNIOR وجنسيتها مارشال والتى يبلغ طولها 100 متر والغاطس 6 متر وذلك لتفريغ 2800 طن حديد بالميناء.

ويتواجد على أرصفة الميناء 4 سفن بضائع عامة.

وجار تسهيل كافة إجراءات دخول وخروج السفن من والى الميناء.

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