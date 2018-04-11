نقل وملاحة

شحن وتفريغ 9000 طن صودا وحديد بميناء غرب بورسعيد

أمانى العزازىأعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الأربعاء 27 سفينة.فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 4 سفن وموجود على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 2 سفينة.ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 2 سفي