نقل وملاحة

شحنتان من القمح والذرة تدخلان ميناء دمياط والدخيلة

استيراد 253 ألف طن فحم من السوق الأمريكية لشركات الأسمنت خلال أبريل
السيد فؤاد 11:49 م, الأحد, 17 أبريل 22 11:49 م, الأحد, 17 أبريل 22

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انتظمت حركة استيراد البضائع الصب الجاف بالموانئ المصرية، خاصة من دول البحر الأسود، حيث استقبلت ميناء الدخيلة اليوم شحنة من الذرة لصالح شركة برايم جرينز والتي تم استيرادها من جمهورية مولدوڤا، أحد الدول الأوروبية بين تقع شرق أوروبا بين أوكرانيا و‌رومانيا.

وكانت آخر شحنة استقبلتها ميناء الإسكندرية يوم 13 ابريل تم استيرادها من روسيا بواقع 33.4 ألف طن لصالح شركة انترناشونال جرين للتجارة والتوزيع، وذلك رغم صعوبة حركة الملاحة للسفن الواردة من روسيا ورومانيا.

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كما استقبلت هيئة ميناء دمياط أيضا شحنة من القمح لصالح هيئة السلع التموينية بواقع 63 ألف طن .

ومن المقرر حسب بيانات قطاع النقل البحري، أن تستقبل ميناء الإسكندرية شحنة من الفحم الحجري يوم 21 ابريل الجاري، بواقع 5 ألآف طن، والتي تم استيرادها من السوق الروسية وذلك لصالح شركة الإسكندرية للصناعات الوسيطة ماركو جيت .

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وتعد تلك الشحنة التي ستقوم ميناء الإسكندرية باستقبالها الأولى من نوعها من روسيا، بعد أن اعتمدت شركات الأسمنت على السوق الأمريكية في استيراد الفحم.

ومن المعروف أن هيئة ميناء الإسكندرية استقبلت خلال أبريل فقط 9 شحنات من الفحم لصالح شركات الأسمنت، وذلك بواقع 253 ألف طن.

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بقلم السيد فؤاد

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