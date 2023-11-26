شحنات هواتف الجيل الخامس في الصين تتجاوز 28 مليون وحدة خلال سبتمبر

ارتفعت شحنات هواتف الجيل الخامس في الصين بنسبة 90.1 % على أساس سنوي لتصل إلى 28.72 مليون وحدة في سبتمبر، حسبما أظهرت بيانات صادرة عن الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفقا لوكالة شينخوا.

وأوضح معهد أبحاث تابع لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أن هذا الحجم يمثل 86.3 % من إجمالي شحنات الهواتف المحمولة للبلاد.

وفي سبتمبر، تم إصدار 20 إصدارا جديدا لهواتف الجيل الخامس، ما يشكل زيادة بنسبة 33.3 % على أساس سنوي.

وذكرت البيانات أن إجمالي شحنات الهواتف المحمولة في الصين تجاوزت 33.28 مليون وحدة في سبتمبر، ما شكل زيادة بواقع 59 % مقارنة بالعام الماضي.

وواصلت العلامات التجارية المحلية هيمنتها على سوق الهواتف المحمولة في الصين في سبتمبر، حيث بلغ إجمالي الشحنات 24.95 مليون وحدة، ما يمثل 75 % من الإجمالي في سبتمبر.