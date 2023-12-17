شحنات الهواتف المحمولة فى الصين تسجل 230 مليون وحدة خلال 10 شهور

قالت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن شحنات الهواتف المحمولة في البلاد ارتفعت بنسبة 19.7% على أساس سنوي لتتجاوز 29.16 مليون وحدة في أكتوبر الماضي، بحسب وكالة شينخوا.

وأظهرت البيانات أنه في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، ارتفع إجمالي شحنات الهواتف المحمولة بنسبة 4.2 % على أساس سنوي ليصل إلى 230 مليون وحدة.

وأضافت الأكاديمية، وهي معهد أبحاث تابع لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، أن الهواتف المحمولة المزودة بتكنولوجيا الجيل الخامس استحوذت على نصيب الأسد من جميع الشحنات في أكتوبر، مسجلة 26.44 مليون وحدة، ما يمثل نموا بنسبة 35.5 % على أساس سنوي.

وواصلت العلامات التجارية المحلية هيمنتها على سوق الهواتف المحمولة في الصين في أكتوبر الماضي، حيث ارتفعت شحناتها بنسبة 7.2 % على أساس سنوي لتبلغ 18.01 مليون وحدة.

وأظهرت بيانات الأكاديمية أنه تم إصدار 50 طرازا جديدا للهواتف المحمولة في السوق المحلية خلال أكتوبر الماضي، بزيادة نسبتها 51.5 % على أساس سنوي.