شحنات الهواتف الذكية تتراجع عالميا لأدنى مستوى فصلي في عامين

انخفضت شحنات الهواتف الذكية حول العالم إلى ” أدنى مستوى فصلي لها في عامين”، وفق ما ذكرته قناة العربية.

وهذا الانخفاض يأتي “وسط تراجع ثقة المستهلكين مع ازدياد التضخم ومخاوف الركود عالميا”.

ونقلت قناة العربية عن البيانات الصادرة عن شركة Canalys وشركة أبحاث الهواتف الذكية Counterpoint، أنَّ الربع الثاني شهد انخفاضاً بنسبة 9% في شحنات الهواتف الذكية عالميا.

وفي هذه الفترة تم شحن نحو 290 مليون وحدة، وفق “العربية”.

يشار إلى أن شركة “سامسونغ إلكترونيكس” ظلّت الرائدة في السوق تتصدر المركز الأول بنحو 62 مليون وحدة.

بينما احتلت شركة “أبل” المركز الثاني، تليها Xiaomi وOppo وVivo، وفق المصدر ذاته.