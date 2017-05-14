شحنات الغاز المستوردة تتراجع للنصف خلال 2018

نسمة بيومى

تعتزم الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة البترول، خفض عدد شحنات الغاز المستوردة خلال العام المقبل، إلى ما يتراوح بين 24 إلى 36 شحنة، بدلا من 70 شحنة كما كان مخططا.

وأرجع مسئول بارز فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» تخفيض الاستيراد إلى زيادة حالية ومرتقبة فى العرض نتيجة ربط عدد من الاكتشافات البترولية الجديدة على خريطة الإنتاج.

وقال إن متوسط عدد الشحنات المستوردة سوف ينخفض إلى شحنتين أو ثلاث شهريًا، مع بدء دخول المشروعات الجديدة على خريطة الإنتاج.

وتستورد مصر 8 شحنات من الغاز المسال شهريا، بقيمة 220 مليون دولار، توازى نحو 1.2 مليار قدم مكعب يوميا، مقابل نحو 5 مليارات قدم يتم إنتاجها محليا، «بعد إضافة إنتاج المرحلة الأولى من مشروع غرب الدلتا منذ أيام».

وكشف المسئول أنه من المستهدف إضافة مليارى قدم مكعب غاز خلال العامين المقبلين، بالتعاون مع شركتى «إينى» الإيطالية، و«بى بى» البريطانية، ليرتفع الإنتاج اليومى المحلى إلى 7 مليارات قدم مكعب، دون احتساب التناقص الطبيعى فى إنتاجية الحقول.

وأكد أن تحقيق تلك الأهداف مرهون بسرعة العمل فى باقى المشروعات التنموية بحسب المتفق عليه مع الشركات الأجنبية، دون تأخير.

وبموجب اتفاق بين وزارة البترول والشركات الأجنبية، تم ربط المرحلة الأولى من حقول شمال الإسكندرية «حقلى ليبرا وتورس» بطاقة 700-600 مليون قدم مكعب، ومع دخول المرحلة الثانية والثالثة سيصل إنتاج المشروع إلى 1.2 مليار قدم مكعب يومياً مع بداية 2019.

يضاف إلى ذلك إنتاج حقل نورس الذى سيرتفع من 900 مليون قدم مكعب، إلى 1.2 مليار قبل نهاية أغسطس المقبل، بزيادة 300 مليون قدم، فضلا عن المرحلة الأولى لحقل «ظُهر» التى سيتم ربطها على الإنتاج اعتبارا من نهاية العام الجارى 2017، بطاقة 1.2 مليار قدم مكعب.

يشار إلى أن وزير البترول، طارق الملا، كان قد أكد منذ يومين، أن الوفر المتحقق بعد وضع المرحلة الأولى من مشروع حقول غازات غرب الدلتا على خريطة الإنتاج، يقدر بحوالى مليار دولار سنوياً، ترتفع إلى 1.8 مليار دولار بعد الانتهاء من تنمية المرحلة الثانية من المشروع، ووضعها على خريطة الإنتاج، وذلك باحتساب متوسط أسعار برنت عند 50 دولاراً للبرميل.

وأظهرت بيانات لرويترز، أن مصر التى كانت فى الماضى من بين أكبر عشرة مصدرين للغاز الطبيعى المسال فى العالم، ويبلغ تعداد سكانها 92 مليون نسمة، استهلكت نحو 12.5 مليون طن منذ بدأت الاستيراد فى 2015.

وبحسب رويترز، قالت مصادر تجارية إن «إيجاس» أجلت بالفعل هذا العام ما بين 10 و15 شحنة من الغاز المستورد.