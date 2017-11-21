شجيرات زيتون يونانية للزراعة في مصر.. وتسيبراس: رمز للأخوة

خاص افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، والرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس مهام زراعة شجيرات من الزيتون القادم من اليونان إلى مصر، بالفيديو كونفرانس. وقال تسيبراس على هامش القمة الثلاثية في قبرص خلال لقاء مع السيسي، إن تلك الخطوة تأتي لتكون رمزا للصداقة والأخوة بي

خاص

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، والرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس مهام زراعة شجيرات من الزيتون القادم من اليونان إلى مصر، بالفيديو كونفرانس.

وقال تسيبراس على هامش القمة الثلاثية في قبرص خلال لقاء مع السيسي، إن تلك الخطوة تأتي لتكون رمزا للصداقة والأخوة بين اليونان وقبرص.

وشهد الزعماء الثلاث كذلك افتتاح مركز للإبداع التكنولوجيا في مصر.

وكان رئيس الوزراء اليوناني قال خلال القمة الثلاثية اليوم إنه سيتم افتتاح أفرع لهذا المركز مستقبل في اليونان وقبرص.

وشهدت القمة توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة والسياحة البحرية والحفاظ على الآثار وتناولت جهود مواجهة الهجرة غير الشرعية.