شجرة عيد الميلاد تزين حدائق بورسعيد المفتوحة

أمانى العزازى: أضفت مبادرة حدائق بلا أسوار البهجة على احتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، حيث قام شباب بورسعيد بتنظيم الاحتفالات فى الحدائق العامة المفتوحة التى تزينت بشجرة عيد الميلاد الشهيرة. وتحولت كافتريات شاطئ بورسعيد إلى مسارح ضخمة تبارت جميعها فى تنظيم الحفلات الم

أمانى العزازى:

أضفت مبادرة حدائق بلا أسوار البهجة على احتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، حيث قام شباب بورسعيد بتنظيم الاحتفالات فى الحدائق العامة المفتوحة التى تزينت بشجرة عيد الميلاد الشهيرة.

وتحولت كافتريات شاطئ بورسعيد إلى مسارح ضخمة تبارت جميعها فى تنظيم الحفلات الموسيقية والغنائية احتفالا بأعياد رأس السنة.

ورفعت القرى السياحية والفنادق ببورسعيد، لافتة كامل العدد حيث تجاوزت نسب الاشغال٨٠٪ من الطاقة الاستيعابية، فيما كثفت مديرية امن بورسعيد برئاسة اللواء امجد عبد الفتاح طاقة الاستعدادات القصوى والتاهب لمواجهة الاحداث الطارئة وتامين الكنائس، واصطحب المحافظ مدير الأمن فى جولات تفقدية للحالة الامنية ومتابعة شكل الاحتفالات فى شوارع بورسعيد.