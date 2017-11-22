شتا: تكنولوجيا EcoStruxure تحقق أقصى استفادة في إدارة الطاقة

عمر سالم قال المهندس وليد شتا، الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إليكتريك مصر وشمال شرق أفريقيا والمشرق العربى، إن الكفاءة والترابط اليوم عاملان أساسيان في هندسة وتحسين العمليات، وتواجه الكثير من المشروعات صعوبة في إدارة الطاقة بها بشكل أفضل. وأضاف شتا خلال كلمته فى مؤتمر إطلاق منظومة EcoStruxure الرقم

عمر سالم



قال المهندس وليد شتا، الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إليكتريك مصر وشمال شرق أفريقيا والمشرق العربى، إن الكفاءة والترابط اليوم عاملان أساسيان في هندسة وتحسين العمليات، وتواجه الكثير من المشروعات صعوبة في إدارة الطاقة بها بشكل أفضل.

وأضاف شتا خلال كلمته فى مؤتمر إطلاق منظومة EcoStruxure الرقمية، أن توفير قدرات منصة EcoStruxure في مختلف القطاعات، بما في ذلك مجتمع الصناعة والأعمال، سنصل لتحقيق أقصى استفادة بفضل خدمات المنصة، وبما يمكننا من توفير طاقة كافية لآلاف المنازل الإضافية والمصانع.

وأكد أن EcoStruxure تعد بمثابة عمود فقري للخدمات الرقمية لتوفير أفضل حلول تكنولوجيا المعلومات لبلوغ أقصى استفادة من إنترنت الأشياء”.

وتناقش القمة فرص وتحديات إدارة الطاقة من خلال تقنية “إنترنت الأشياء”، وعرض التطورات التكنولوجيا لكفاءة المدن وتقليل نسب الانبعاثات الكربونية.

وتستغل منصة EcoStruxure التقدم في تقنيات إنترنت الأشياء، التنقل، الاستشعار، التقنيات السحابية، التحليلات والأمن الإلكتروني لتقديم الابتكار علي كل المستويات، ويشمل ذلك المنتجات المتصلة، التحكم في مصدر الشبكة، التطبيقات، إضافة إلى تقديم التحليلات والخدمات المتكاملة لمختلف العمليات.