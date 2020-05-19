«شبه فارغة».. ساويرس: الإعلانات غابت عن شوارع مصر وإيرادتها تضررت بشدة

قال: "على فكرة فيه حاجات كتيرة حلوة جات من الكورونا فالأسر اتلمت تاني وافتكرنا ربنا شوية واللي زي حالاتي ماكنش بيصلي رجع يصلي تاني".

أعرب المليادير المصري نجيب ساويرس، في مقابلة حديثة مع شبكة روسيا اليوم، عن حزنه من حالة الإغلاق التي حدثت الشهور الماضية، قائلا: ” الإعلانات غابت عن شوارع مصر وإيرادتها تضررت بشدة”.

وأوضح أن “السنة الجاية سنة كبيسة بسبب حالة الإغلاق التي حدث الشهور الماضية والحياة ستعود ومفيش حاجة هتحصل لكن هنعيش بمعايير جديدة لحد ما يلاقو اللقاح”.

وأضاف: “كل أزمة هي فرصة واللي كان عايز يدخل مجال الفنادق مثلا دلوقتي الفنادق بنص الثمن وشركات الطيران ممكن تشتري دلوقتي شركة طيران بدولار لكن تأخديها بالديون اللي عليها وإيراد الإعلانات كله نزل .. شايفة اليفط في الشوارع؟”

وقاطعتها المحاورة، قائلة: “تقريبا شبه فارغة”، قبل أن يستكمل: “إمتى كانت يفط الشوارع في مصر كده”.

وأضاف: “على فكرة فيه حاجات كتيرة حلوة جات من الكورونا فالأسر اتلمت تاني وافتكرنا ربنا شوية واللي زي حالاتي ماكنش بيصلي رجع يصلي تاني وحصل تكاتف بين الناس والدولة ونفتكر ربنا أكيد زعلان مننا عنده أسباب كتيرة تخليه يزعل مننا”.

