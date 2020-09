«شبنغ» الصينية تكشف عن أول طرازاتها للسيارات الطائرة (صور)

كشفت شركة صناعة المركبات الكهربائية الصينية “شبنغ”، خلال فعاليات معرض بكين للسيارات، عن أول طرازاتها للسيارات الطائرة والذي يأتي ضمن سلسلة طرازات مقرر إنتاجها من هذا المفهوم المحلق.

كشفت الشركة -حسبما ورد بموقع سبوتنك- عن المركبة المزودة بثمانية مراوح وإطار يشبه الكبسولة، والتي تشبه الدرون الحامل للإنسان أو الكرسي الطائر أكثر من كونها سيارة، حسبما أفادت شبكة “سي إن بي سي”، وهي الشركة التي تحظى بدعم وتمويل من عملاق التجارة الإلكترونية “علي بابا”.

وأكدت “شبنغ” في بيان لها، إن الوحدة التي طورت المركبة الجديدة، هي جزء من البحث والتطوير طويل الأمد للشركة، وأن الأعمال الأساسية واستراتيجية التطوير لم تتغير، تتوقع الشركة الاستفادة من الوحدة في مجالات مثل تقنيات الدقة ورسم الخرائط.

يشار إلى أنه يمكن للمركبة الطائرة استيعاب راكبين وهي مصممة لارتفاعات منخفضة من 5 أمتار إلى 25 مترا، ووفقا للشركة فإن النموذج الذي كشفت عنه لا يزال مفهوما وليس نهائيا، وقالت إنها ستقيم آفاق السوق قبل الشروع في أي استثمار كبير يتعلق بهذه المركبة. Xpeng announced free supercharging and battery leasing plan, unveiled air-enabled tech at #Beijing #Autoshow today. Born intelligent. Always evolving. pic.twitter.com/SNeLuOWl22— Xpeng Motors (@XpengMotors) September 26, 2020

وتابع بريان جو، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري: “هذا استكشاف بعيد المدى للبحث والتطوير بالنسبة لنا للتفكير حقًا في التنقل عبر منظور أوسع”.