شبكة :«MCS» تستهدف 250 مليون مبيعات من شراكتها مع «مايكروفوكس»

كشف طارق شبكة ، رئيس مجلس إدارة شركة “MCS” لحلول التكنولوجيا وأمن المعلومات ، عن استهداف الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 250 مليون جنيه من خلال شراكتها الجديدة مع مايكرو فوكس لأمن المعلومات فى أسواق مصر وأفريقيا خلال الثلاث سنوات المقبلة .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم أونلاين للإعلان عن الشراكة مع “MICRO FOCUS” .

وأوضح شبكة أن حجم أعمال الشركة ينمو حاليا بنسبة تتراوح بين 80 و 100% بما يتواكب مع معدلات نمو قطاع الاتصالات والطفرة الكبيرة التى تشهدها الدولة نتيجة المشروعات القومية العملاقة ، موضحا أن “MCS” تستهدف من الشراكة مع مايكروفوكس تعزيز تواجدها فى دول القارة السمراء .

و أكد توفيق درباس، المدير التنفيذي لشركة مايكروفوكس، أن شركته تأسست منذ 45 عاما ولديها 7500 شريك عمل حول العالم ، وتمتلك 100 مكتب تضم نحو 12ألف موظف في 48 دولة، لافتا إلي أن الشراكة مع MCS ستغطي مصر و11 سوق أفريقي آخر.

وأضاف درباس أن مايكروفوكس لديها خبرة طويلة فى مجال تكنولوجيا تشفير البيانات لدي مختلف القطاعات الاقتصادية .