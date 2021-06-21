اتصالات وتكنولوجيا

شبكة :«MCS» تستهدف 250 مليون مبيعات من شراكتها مع «مايكروفوكس»

في مصر وأفريقيا خلال 3 سنوات
محمود جمال 1:36 م, الأثنين, 21 يونيو 21 1:36 م, الأثنين, 21 يونيو 21

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كشف طارق شبكة ، رئيس مجلس إدارة شركة “MCS” لحلول التكنولوجيا وأمن المعلومات ، عن استهداف الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 250 مليون جنيه من خلال شراكتها الجديدة مع مايكرو فوكس لأمن المعلومات فى أسواق مصر وأفريقيا خلال الثلاث سنوات المقبلة .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم أونلاين للإعلان عن الشراكة مع “MICRO FOCUS” .

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وأوضح شبكة أن حجم أعمال الشركة ينمو حاليا بنسبة تتراوح بين 80 و 100% بما يتواكب مع معدلات نمو قطاع الاتصالات والطفرة الكبيرة التى تشهدها الدولة نتيجة المشروعات القومية العملاقة ، موضحا أن “MCS” تستهدف من الشراكة مع مايكروفوكس تعزيز تواجدها فى دول القارة السمراء .

و أكد توفيق درباس، المدير التنفيذي لشركة مايكروفوكس، أن شركته تأسست منذ 45 عاما ولديها 7500 شريك عمل حول العالم ، وتمتلك 100 مكتب تضم نحو 12ألف موظف في 48 دولة، لافتا إلي أن الشراكة مع MCS ستغطي مصر و11 سوق أفريقي آخر.

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وأضاف درباس أن مايكروفوكس لديها خبرة طويلة فى مجال تكنولوجيا تشفير البيانات لدي مختلف القطاعات الاقتصادية .

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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