شبكة MBC: «برنامج رامز» يبث من الإمارات ولا ينطبق عليه قرارات نقابة الإعلاميين

نفت مجموعة قنوات MBC اليوم الأربعاء، أي تأثير لبيان نقابة الإعلاميين بشأن منع بث برنامج «رامز مجنون رسمي».

وأوضح مصدر موثوق، أن هذا القرار الصادر من نقابه الإعلاميين خاص بالوسائل الإعلامية التي تبث من داخل جمهورية مصر العربية وهو لا ينطبق علي مجموعة قنوات MBC، حيث أنها مجموعة قنوات غير مصرية وتبث من دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للقوانين المُتبعة.

وأكد المصدر في “مجموعة MBC” أن برنامج “رامز مجنون رسمي “من إنتاج شركة مسجلة رسميا وقانونيا في دولة الإمارات، وتم تصويره في مدينة دبي، ويحظى بنسب مشاهدة قياسية على جميع المنابر والقنوات التي يُعرض عليها، وهي MBC مصر، وMBC1، و MBC العراق، وMBC5 للمغرب العربي، والتي تبث جميعها من الإمارات إلي جميع دول العالم، عبر الأقمار الصناعية المختلفة، إضافة إلى منصّة “شاهد” للفيديو حسب الطلب VOD، والبرنامج مستمر في عرضه في موعده عقب الإفطار مُباشرة.

وأشار المصدر نفسه إلى أن هذا النمط من البرامج الترفيهية حاضر بقوة عالميا ويتمتع بشعبية كبيرة على الكثير من التلفزيونات والشبكات الرائدة، والأمر نفسه ينطبق على برنامج “رامز “في كل موسم، بدليل أن الحلقتين الأولى والثانية من “رامز مجنون رسمي” لهذا الموسم حظيتا بنسب مُشاهدة قياسية وتفاعلات مليونية، وهو يتبوأ اليوم مركز الصدارة في معظم الدراسات التقديرية الأولية لنسب المُشاهَدة… وقد تجاوز عدد مشاهَدات الإعلان الترويجي الخاص بالبرنامج على الإنترنت وشبكات التواصل الإجتماعي نحو 34 مليون مُشاهدة حتى الآن.

وختم المصدر مؤكدا بأن حلقات البرنامج لا تُبث إلا بعد الحصول على موافقة الضيوف المعنيين، وذلك عقب تعرّضهم للمقلب وليس قبله، بحيث تجيز تلك الموافقات عرض الحلقات في إطار من التفاهم المشترك والثقة المُتبادلة.

وجدّت دMBC احترامها وتقديرها لجمهورها في كل مكان، مع التزامها الدائم توفير محتوى ترفيهي عائلي مميّز وفريد، يلبّي أذواق جمهور الملايين، في كافة الظروف والأوقات، خلال رمضان وخارجه.