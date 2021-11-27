شبكة «CNBC» تشيد بالبدء في إنتاج الذهب من مناجم جديدة بمصر

قال طارق الملا إن مناجم الذهب المسئولة عن تنمية الكشف الجديد تحقق بجهود مصرية خالصة.

أشادت شبكة CNBC عربية بخطة وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لبدء الإنتاج المبكر من الكشف التجارى للذهب فى مناجم منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية خلال الفترة المقبلة فى ظل الاحتمالات المرتفعة لنسبة استخلاص ذهب الاكتشاف والذى يبلغ متوسط تركيز الذهب فيه أكثر من 1.5 جرام فى الطن والذى يقدر احتياطيه بما يزيد عن مليون أوقية من الذهب بحد أدنى وبإجمالي استثمارات تتجاوز حاجز المليار دولار فى هذه المناجم.

وأعلن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا عن إطلاق خطة لبدء الإنتاج المبكر لمناجم الذهب فى منطقة إيقات بالصحراء الشرقية.

وقال طارق الملا، إن مناجم الذهب المسئولة عن تنمية الكشف الجديد بمنطقة إيقات تم تحقيقه بجهود من مصر فقط.

الكشف الجديد يزيد من إنتاج مصر من الذهب

وقال الملا في بيان إن الكشف الذى تحقق بمنطقة إيقات يعد واعداً، ويبشر بنتائج إيجابية تعزز إنتاج مصر من الذهب.

ويرى طارق الملا أن احتياطي هذه المنطقة من الذهب يقدر بأكثر من مليون أوقية على الأقل وباستثمارات تتجاوز المليار دولار.

وقامت شركة شلاتين المصرية بالكشف الجديد ونتاج استثمار فى مصر في مجال التنقيب والبحث عن المعدن النفيس وإنتاجه واستغلاله. ارتفاع إنتاج المعدن النفيس فى مصر

وتشهد شلاتين شراكة ناجحة وتعاوناً مثمراً لعدد من قطاعات الدولة لتكون إيقات ثالث شركة فى مصر تستخرج الذهب والمعادن المصاحبة.

ويعمل حالياً كل من شركة السكري لمناجم الذهب وشركة حمش مصر وشركة شلاتين فى التنقيب عن مناجم الذهب وإنتاجه.

المناجم الجديدة ثمرة جهود مصرية

وأضاف الوزير أن تدشين الاجتماع الأول للشركة أحد ثمار برنامج الوزارة لتطوير وتحديث مناجم الذهب لزيادة مساهمته في إنتاج مصر.

ومن ناحية أخرى استقرت أسعار الذهب العالمية فى نهاية الأسبوع أمس الجمعة لتصل إلى حوالى 1803 دولارات للأوقية بالتعاملات الفورية.

ومن المرتقب ارتفاع أسعار الذهب بالعالم مدعومة بإقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة وسط مخاوف من سلالة جديدة من فيروس كورونا.

ويؤدى صعود المعدن النفيس إلى تعزيز جاذبية الذهب كملاذ آمن من موجة الهبوط التي طالت السلع الأولية خلال الفترة الماضية.