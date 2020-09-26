شبكة AFN لوكلاء الشحن توقع مذكرة تفاهم مع SSK Capital الأمريكية للخدمات التمويلية

مذكرة التفاهم تدعم الأعضاء ماليا لمساعدتهم في تطوير صناعتهم والتوسع في مشروعاتهم اللوجيستية سواء شراء مخازن أو الاستحواذ على الشركات

وقعت شركة AFN – إحدى الشبكات الدولية – لخدمة وكلاء الشحن وشركات الخدمات اللوجستية على مستوى العالم، ومقرها مصر، مذكرة تفاهم مع شركة SSK Capital الأمريكية، للاستفادة من خدماتها المصرفية والتمويلية.

وقالت مصادر مطلعة لشركة ( Active Freight Network )، في تصريحات لـ”المال”، إن الشبكة هي الأولى من نوعها ، في العالم وتقدم خدماتها لنحو 200 عضو من وكلاء الشحن والفريت فوروردنج على مستوى 80 دولة.

وأوضحت أنه في إطار سعي شركة AFN” “لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة عالية الجودة لأعضائها، تم التعاقد مع SSK Capital ، وهي شركة أمريكية وتمثلها داخل مصر شركة “باث فيندر”.

وقالت المصادر إن مذكرة التفاهم تدعم الأعضاء ماليا لمساعدتهم في تطوير صناعتهم والتوسع في مشروعاتهم اللوجيستية سواء شراء مخازن أو الاستحواذ على الشركات.

وأضافت أن الشركة الأمريكية متخصصة في الموانيء واللوجيستيات وتقدم خدمات مصرفية استثمارية وتستهدف العملاء الذين يستخدمون التكنولوجيا لخلق ميزة تنافسية تجعلهم جذابين لأسواق مؤسسات رأس المال.

وقالت المصادر إن المذكرة تحتوي على تقديم مجموعة كاملة من الخدمات الاستشارية الخاصة بعمليات الاستحواذ والمبيعات وزيادة رأس المال، على أن يتم منح الدعم المالي للأعضاء بناء على دراسات جدوى جادة شريطة تحقيق قيمة مضافة، على أن يتم السداد خلال فترة تتراوح من 30 إلى 40 عاما.

ويذكر أن شبكة الشحن (AFN) أسست في عام 2017 ويقع مقرها الرئيسي في مصر، وتدير AFN إدارة متخصصة تتمتع بخبرة تزيد على 30 عامًا في مجال الشحن والخدمات اللوجستية.

وتوفر AFN الحلول الجادة لأعضائها لتحسين الاتصالات وزيادة الإنتاجية وإنشاء مجتمع جديد من وكلاء الشحن مؤهلين لإنشاء مجتمع لوجيستي قوي.