شبكة عملاء APEX لوساطة إعادة التأمين تمتد لمصر تكافل والدلتا للمملتكات

مروة عبد النبى:تعاقدت شركة "APEX" لوساطة إعادة التأمين مؤخرآ مع شركتى مصر تكافل والدلتا للتامينات العامة وذلك للتوسط فى إبرام عقود الاعادة "الاختيارى" مع الشركات العالمية الموجودة بقائمة معيدى التأمين المعتمدة من هيئة الرقابة المالية.وقال خالد السيد الرئيس التنفيذى لـ"apex" – مصر إن شركته



مروة عبد النبى:

تعاقدت شركة “APEX” لوساطة إعادة التأمين مؤخرآ مع شركتى مصر تكافل والدلتا للتامينات العامة وذلك للتوسط فى إبرام عقود الاعادة “الاختيارى” مع الشركات العالمية الموجودة بقائمة معيدى التأمين المعتمدة من هيئة الرقابة المالية.

وقال خالد السيد الرئيس التنفيذى لـ”apex” – مصر إن شركته متعاقدة مع عدد كبير من شركات التأمين بالسوق المصرى تجاوزت 16 شركة خلال عام واحد فقط من تواجدها بالسوق المصرية منها أورينت ووثاق والمصرية للتأمين التكافلى واللبنانية السوسرية وطوكيو مارين فاميلى والمصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى.

ولفت السيد إلى أن شركته حققت أرباحا بالربع الأول من العام –يناير حتى مارس- لأول مرة علاوة على تحقيق نمو نسبى رافضا ذكر تفاصيلها.

وفى ذات السياق كشف الرئيس التنفيذى لـ”APEX” أن شركته تعاقدت مع شركتى إعادة تأمين جديدين ضمن قائمة الشركات التى تتعامل مع للسوق المصرية وهما “ايفرست رى ” الأمريكية ذات التصنيف الأول “A” وهى من افضل 10 شركات اعادة تأمين بالعالم إضافة الى شركة ” بريكشاير هاثاوى” لإعادة التأمين بسنغافورة.

ومن المعروف أن شركة “بيركشاير هاثاواي”تقدم اعادة التامين على العقارات التجارية، ضد الحوادث، والمسؤولية المهنية للرعاية الصحية، وعلى الخطوط التنفيذية والمهنية، والكفالة، والسفر، والبرامج، والخسائر الناتجة عن إيقاف التأمين الطبي، وأصحاب المنازل.

وتقدم منطقة آسيا والشرق الأوسط خدمات الاكتتاب، حيث حصلت على التصنيف الإئتماني للقوة المالية في مستوى (++A) من “إيه إم بيست” ومستوى (+AA) من “ستاندرد آند بورز”. وتتخذ الشركة من بوسطن مقراً رئيسياً لها، ولديها مكاتب في لوس أنجلوس ونيويورك وسان فرانسيسكو وسان رامون وسياتل وستيفنز بوينت وأوكلاند وبريسبان ودبي ودبلن ودوسلدورف وهونج كونج وكوالالمبور ولندن وماكاو وملبورن وسنغافورة وسيدني وتورنتو.

وأوضح السيد أن “apex” تتعامل مع عدد كبير من شركات إعادة التأمين العالمية أبرزها شركة “”تراست-رى “البحرينية، QBE، XL Catlin الإنجليزية و”كونتينتال ري” النيجيرية.