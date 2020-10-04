شبكة البرنامج العام تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

تحتفل شبكة البرنامج العام بالذكرى ال 47 علي انتصارات السادس من أكتوبر لعام 1973 عبر تطويع الفترات المفتوحة لهذا الاحتفال ولتلك المناسبة يوميا وعدد من برامجها ومنها:

برنامج “مصر لحظة بلحظة” واستضافة أحد أبطال انتصار أكتوبر للحديث عن روح أكتوبر .

برنامج “حديث الصباح” سيكون تحت عنوان في مواكب نصر أكتوبر لفضيلة الشيخ منصور الرفاعي من كبار علماء الأزهر والأوقاف

برنامج “رأي الدين” سيكون حول انتصار أكتوبر وواجبنا تجاه هذا اليوم المجيد وضيف الحلقة الدكتور صبري عبد الروؤف أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر مع قراءة وتحليل كلمة السيد الرئيس بهذه المناسبة.

كما يتم عمل حوارات مع علماء الاجتماع لتقديم قراءة معمقة للشخصية المصرية منذ 47 عاماً ومدي احتياج المجتمع لروح أكتوبر في هذه اللحظة، حوارات مع السفراء وخبراء السياسة الذين عايشوا في هذه المناسبة للحديث عن الخداع الاستراتيجي والأداء السياسي والدبلوماسي آنذاك وكيف تكامل مع الأداء العسكري لتحقيق الانتصار.

كما سيتم تقديم حلقات خاصة من برامج “عبقرية مصر” و “صفحات من سيرة أم الدنيا” حول انتصارات أكتوبر في الرؤى الإستراتيجية .

كما سيتم تكثيف الأغنيات المرتبطة بالعبور والانتصار وتناول المعلومات المتصلة بذكريات هذه الروائع الغنائية .