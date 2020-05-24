شبكة أون تكشف عن التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل الاختيار

أعلنت شبكة قنوات أون التي تبث مسلسل الاختيار عن بث جزء ثاني من المسلسل الدرامي المتصدر هذا الموسم الرمضاني العام المقبل.

جاء ذلك عبر حساب قناة أون دراما في تويتر، في وقت متأخر من مساء الأحد.

وقالت القناة : “إلى اللقاء في الاختيار 2 رمضان 2021 كل عام وأنتم بخير”.

ونشرت القناة صورة تنوه للعمل المقبل، وتظهر وجود صحراء دون أن توضح الشخصية التي سيتم تقديمها أو أبرز ملامح العمل الدرامي المقبل.

وتناول مسلسل الاختيار حياة قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، أحمد صابر منسي، الذي استشهد في كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

وحاز المسلسل في جزء الأول على مشاهدة واسعة، وتصدر ترند تويتر أكثر من مرة، ولاقى ترحيبا من عدد كبير من النقاد. نقاد: الاختيار «بدون منافس» و«النهاية» أزعج إسرائيل و«البرنس» وجبة فنية دسمة فنانون عن مسلسل الاختيار: صفعة جديدة للجماعات الإرهابية بعد الحلقة 28 من مسلسل «الاختيار».. شهداء البرث الأكثر تداولا على السوشيال ميديا

وقالت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية إن مسلسل (الاختيار) يجتذب فئات عديدة من المصريين محققا أعلى نسبة مشاهدة من بين العديد من الأعمال الفنية التي اعتاد المصريون على مشاهدتها لتسلية صياهم في شهر رمضان.

ونقلت عن الأربعيني المصري محمد إبراهيم قوله “في تمام الساعة التاسعة مساء، نتجمع أنا وزوجتي وأبنائي الثلاثة لمتابعة مسلسل (الاختيار)، الذي يتحدث عن دور أحد أبطال القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب، ويبث الروح الوطنية” في المواطنين.

وفي وقت سابق، قال الناقد الفني المصري طارق الشناوي لـ”سكاي نيوز عربية”، إن “الاختيار عمل مهم جدا، فهو يقدم شخصية الشهيد أحمد منسي من خلال طريقة مميزة تجمع بين الوثائقية والدراما، وهذا أمر يحسب له”.

واتفق معه أيضا، الناقد الفني المصري مصطفى الكيلاني، الذي قال إن مخرج العمل “بدد المخاوف من احتمال وجود مشكلة في البناء الدرامي للمسلسل، الذي تحمست الناس لمشاهدته”.