استثمار

شباب وفتيات ملتقي لوجوس للشباب 2021 يزورون المتحف القومي للحضارة

بعد الانتهاء من جولتهم بقصر عابدين الاثري، توجه شباب ملتقي "لوجوس للشباب 2021" والمنعقد حاليا بالقاهرة، إلى المتحف القومي للحضارة المصرية لمشاهدة المومياوات الملكية والتي تم نقلها من المتحف المصري بالتحرير في موكب مهيب في أبريل الماضي. و قد كان…

دعاء محمود 9:32 م, السبت, 28 أغسطس 21 9:32 م, السبت, 28 أغسطس 21

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بعد الانتهاء من جولتهم بقصر عابدين الاثري، توجه شباب ملتقي “لوجوس للشباب 2021” والمنعقد حاليا بالقاهرة، إلى المتحف القومي للحضارة المصرية لمشاهدة المومياوات الملكية والتي تم نقلها من المتحف المصري بالتحرير في موكب مهيب في أبريل الماضي.

و قد كان في استقبالهم الدكتور كريم قنديل من العلاقات العامة بالمتحف حيث تم تقسيمهم الى مجموعات منفصلة وذلك وفقا لضوابط السلامة الصحية المطبقة بالمتحف.

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و خلال جولتهم بقاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات، أعرب شباب ملتقي لوجوس للشباب 2021 عن سعادتهم بمشاهدة المومياوات الملكية وجها لوجه، كما أبدوا إعجابهم بالعرض المتحفي ومقتنيات المتحف المتميزة.

هذا وقد حرص شباب الملتقي على التقاط الصور التذكارية أمام اللوحات الدعائية الخاصة بموكب المومياوات الملكية والتي احتفظ بها المتحف تخليدا لهذه الاحتفالية الاستثنائية التي جذبت جميع دول العالم، مؤكدين انبهارهم بالحدث و الذي أضفى عليهم مشاعر السعادة والفخر بوطنهم وحضارتهم العريقة.

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بقلم دعاء محمود

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