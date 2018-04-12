شباب مصر تخطط للوصول إلى 100 مليون جنيه محفظة قروض

■ خالد صلاح: افتتاح فرعين بالمنيا.. و65 مليون جنيه حجم التمويلات أحمد الدسوقىتخطط جمعية شباب مصر لتنمية المجتمع، للوصول بحجم محفظة قروضها إلى 100 مليون جنيه، بنهاية 2018.وقال خالد صلاح، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية فى تصريحات لـ«المال»، إن إجمالى محفظة القروض يقدر بنحو 65 مليو

■ خالد صلاح: افتتاح فرعين بالمنيا.. و65 مليون جنيه حجم التمويلات

أحمد الدسوقى

تخطط جمعية شباب مصر لتنمية المجتمع، للوصول بحجم محفظة قروضها إلى 100 مليون جنيه، بنهاية 2018.

وقال خالد صلاح، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية فى تصريحات لـ«المال»، إن إجمالى محفظة القروض يقدر بنحو 65 مليون جنيه، مضيفا: نخطط لضخ 35 مليون جنيه، أخرى خلال العام الحالى.

وأكد أن الجمعية لديها خطة طموح للتوسع بالسوق المحلية، بدعم من القروض البنكية، لافتا إلى اأنها حصلت مؤخرا على 15 مليون جنيه من البنك الأهلى، لإعادة ضخه للعملاء.

وعن شبكة الفروع قال إن الجمعية – مصنفة فئة «ب»-، افتتحت مؤخرا فرعين بمحافظة المنيا، لتصل إجمالى شبكة فروعها إلى 6 أفرع، ومن المقرر افتتاح أخرى خلال السنوات المقبلة.

كما أكد أن الإقبال على التمويل متناهى الصغر، أصبح كبيرا للغاية، خاصة من الشركات، متوقعا مضاعفة حجم تمويلات القطاع خلال الفترة القليلة المقبلة.

وبحسب الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهى الصغر، بلغ ما يزيد على 2.2 مليون مستفيد، بقيمة تمويل قائم بلغ أكثر من 7 مليارات جنيه، بنهاية 2017، وبلغت نسبة المستفيدات نحو %70.

كما بلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط، ما يزيد على 850 جمعية ومؤسسة أهلية، بالإضافة لعدد 3 شركات تمارس النشاط حالياً، وما يزيد على 5 شركات جديدة، تُنهى إجراءات ترخيصها بالهيئة، كما بلغ عدد فروع ومكاتب تقديم الخدمة ما يزيد على 1600 فرع، بمختلف محافظات مصر.

كانت الرقابة المالية قد أعلنت فى نوفمبر 2014، عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل، يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون لإقامة مشروعات تجارية، أو حِرفية، أو خدمية خاصة بهم، ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.