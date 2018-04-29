«شباب مصر» تتفاوض مع «العقارى » وجهاز المشروعات على 40 مليون جنيه

- لإجراء توسعات بالجمعية خلال العام الحالى أحمد الدسوقى دخلت جمعية شباب مصر لتنمية المجتمع، مفاوضات مع البنك العقارى المصرى العربى وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، للحصول على تمويلات بقيمة 40 مليون جنيه. قال خالد صلاح، نائب رئيس…

– لإجراء توسعات بالجمعية خلال العام الحالى



أحمد الدسوقى

دخلت جمعية شباب مصر لتنمية المجتمع، مفاوضات مع البنك العقارى المصرى العربى وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، للحصول على تمويلات بقيمة 40 مليون جنيه.

قال خالد صلاح، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، فى تصريح لـ«المال»، إن الجمعية تخطط للحصول على 20 مليون جنيه من العقارى، ومثلها من جهاز المشروعات لعمل توسعات كبيرة فى الجمعية خلال العام الحالى.



وأشار نائب رئيس مجلس ادارة جمعية شباب مصر لتنمية المجتمع – تعمل فى التمويل متناهى الصغر فى مصر وحصلت على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية – إلى أن المفاوضات تسير بشكل جيد مع العقارى والجهاز، وقد يتم الاتفاق قريبًا، تمهيدًا للحصول على القرضين، لافتًا إلى أن الـ40 مليونًا سيتم ضخها خلال العام الحالى.

وحول حجم محفظة القروض، أكد أن الجمعية ضخت نحو 65 مليون جنيه فى السوق لآلاف العملاء، مشيرًا إلى أنها ترغب فى الحصول على قروض بهدف زيادة حجم المحفظة وإجراء توسعات وافتتاح عدد من الفروع.

وكان خالد صلاح، نائب رئيس الجمعية قد قال لـ«المال»، فى وقت سابق، إن جمعية شباب مصر لتنمية المجتمع، تخطط للوصول بحجم محفظة قروضها إلى 100 مليون، بنهاية 2018، وافتتحت مؤخرًا فرعين بمحافظة المنيا، ليصل إجمالى شبكة فروعها إلى 6 أفرع، ومن المقرر افتتاح أخرى خلال السنوات المقبلة.

وبحسب الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهى الصغر، بلغ ما يزيد على 2.2 مليون مستفيد، بقيمة تمويل قائم بلغ أكثر من 7 مليارات جنيه، بنهاية 2017، وبلغت نسبة المستفيدات نحو %70.

كما بلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط، ما يزيد على 850 جمعية ومؤسسة أهلية، بالإضافة لعدد 3 شركات تمارس النشاط حاليًّا، وأكثر من 5 شركات جديدة، تُنهى إجراءات ترخيصها بالهيئة، كما بلغ عدد فروع ومكاتب تقديم الخدمة ما يزيد على 1600 فرع، بمختلف محافظات مصر.

وكانت الرقابة المالية قد أعلنت فى نوفمبر 2014، عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل، يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون لإقامة مشروعات تجارية، أو حِرفية، أو خدمية خاصة بهم، ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.