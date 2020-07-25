شباب بورسعيد يدعمون السيسي في اتخاذ كل ما يلزم لحماية مصر

سلم شباب محافظة بورسعيد اليوم السبت، برقية تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تحمل رسائل الدعم والتفويض في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمن مصر.

محافظ بورسعيد يحمل برقية التأييد

تضمنت الرسالة التي تسلمها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد من الشباب في مؤتمر حاشد عقد بالديوان العام المحافظة، رسائل تؤكد ثقة الشباب في الإجراءات والخطوات التي يتخذها الرئيس في حماية أمن مصر القومي.

الشباب شركاء النجاح

وأشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، بالدور الفعال للشباب الواعى ببورسعيد ، والذين يشاركون المحافظة فى طريقها للتنمية من خلال أفكارهم وطموحاتهم للارتقاء بكافة القطاعات ببورسعيد.

وأكد أنه في بداية تولي المنصب كان يصطحب الشباب في جميع الجولات ويقوم بعقد لقاءات أسبوعية مع الشباب بالإضافة الي تواجدهم بالأحياء فترة معايشة للخروج بأفضل النتائج والأفكار.

جاء ذلك خلال ندوة موسعة نظمتها مديرية الشباب والرياضة مع المئات من شباب مديرية الشباب والرياضة وشباب بورسعيد بديوان عام محافظة بورسعيد ، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والدكتور علي ابو سمرة وكيل وزارة الشباب والرياضة ، وعبد الفتاح حافظ وكيل المديريه للشباب وقيادات التعليم والصحة والإسكان ببورسعيد .

كما أشاد المحافظ بالشباب الواعى والذين نجحوا فى الاستفادة من مشروعات التطوير التى تمت ببورسعيد مثل تطوير شاطئ بورسعيد وشاطئ غرب ومشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ( مشروع الـ ٥٤ مصنع والـ ٥٨ مصنع) ، مؤكدا أن المحافظة تدعم الشباب الجاد والذين يسعون لتحقيق التقدم لهم ولأوطانهم ، ويبذلون الجهد والعمل من أجل تحقيق طموحاتهم .

وأكد المحافظ أن العديد من الإنجازات التى شهدتها بورسعيد كانت لبنة أفكار الشباب ، وذلك من خلال الاستماع لمقترحاتهم ومشاركتهم فى العديد من المؤتمرات التم عقدها فى بداية المشروعات، وذلك من أجل تطوير أسلوب العمل و مسايرة الفكر الحديث ، ومن أجل توفير بيئة ملائمة للشباب تخدم طموحاتهم.