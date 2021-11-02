«شباب النواب» تتهم مسئولين سابقين بإهدار المال العام في الصالة المغطاة باستاد الإسكندرية .. والوزارة ترد

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، عددًا من طلبات الإحاطة المتعلقة بغلق الصالة المغطاة باستاد الإسكندرية التابعة للمحافظة وتقديم الدعم المالي لنادي المنيا.

وقال النائب أبو العباس فرحات مقدم طلب إحاطة بشأن غلق الصالة المغطاة باستاد الإسكندرية، إن الإغلاق تم منذ ما يقرب من 10 أعوام، الأمر الذى أدى إلى ضرر بالرياضة والرياضيين، خاصة أنها هى الصالة الأم وصاحبة التاريخ والفضل على كل الرياضيين بالإسكندرية، وليس من المعقول أن تترك كل هذة الفترة.

وأكد أن استاد الإسكندرية من أقدم الاستادات الإفريقية، واستقبل العديد من الدورات الأولمبية، مطالبًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الملف.

من جانبه، انتقد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، غلق صالة أستاذ الإسكندرية طوال هذه المدة، مؤكدا أن المسئولين السابقين الذين تقاعسوا في افتتاح القاعة منذ عام 2004 يجب محاسبتهم بتهمة إهدار المال العام.

وأشار إلى أن الإشكالية الكبرى أن غلق الصالة طوال تلك المدة أدى إلى القضاء على العديد من المواهب الرياضية في الألعاب الرياضية الجماعية المختلفة، لافتا إلى أن محافظ الإسكندرية والإدارة الحالية تسعى جاهدة للانتهاء من كافة المشكلات المتعلقة بها.

من جانبه، قال الدكتور أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، إنه سيتم الدراسة مع كل من وزارة التخطيط ووزارة الشباب والرياضة للعمل على إعادة فتح الصالة المغطاة باستاد الإسكندرية، وهو ما طالب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب بتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة خلال زيارتها الأخيرة للإسكندرية فيما يتعلق بالصالة المغطاة.

وقال مدير أستاد الإسكندرية بأن تكلفة أعمال تطوير الصالة يصل إلى ما يقرب من 80 مليون جنيه، على الرغم من أن تكلفة اعمال التطوير عام 2004 كانت ما يقرب من 400 ألف فقط، وهو الأمر الذي علق عليه رئيس اللجنة الدكتور محمود حسين بأن ذلك إهدارًا كبيرًا للمال العام.

وأوضح الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة بتعاون كل من وزارة التخيط ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التنمية المحلية للعمل على تنفيذ توصيات لجنة الشباب والرياضة الواردة فى تقرير الزيارة الميدانية بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 3 إلى 6 أبريل 2021.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبد الستار بشأن سرعة دعم مادي لنادي ملوي الرياضي بمحافظة المنيا، مشيرا إلى أن فريق كرة القدم بنادى ملوى الرياضى صعد للدورى الممتاز به، ويحتاج مبلغ مليون جنيه.

وأضاف أن إمكانيات النادى ضعيفة جدا، ولا يوجد أى موارد للنادى، مطالبًا بدعم النادى لاستكمال مسيرته فى الدورى الممتاز به، وكذلد دعم مراكز الشباب بقرية ملوى بأدوات رياضية وتنجيل وإنارة كل من ملاعب مراكز شباب (مركز شباب البياضة – مركز شباب قلندول).

وأكد مسئولو وزارة الشباب، أن الوزارة لا تتأخر عن أى مطالب تعود بالنفع العام على الشباب، وقامت بدعم النادى بمبلغ 55 ألف جنيه دفعة أولى بتاريخ 14/9/2020 وتم دعم النادى بمبلغ 55 ألف جنيه دفعة ثانية بتاريخ 13/4/2021 كما تم دعم النادى بمبلغ 50 ألف جنيه دعما إضافيا بتاريخ 17/1/2021 .

وأضاف مسئول الوزارة أنه تم أيضا تم دعم النادى بمبلغ 50 ألف جنيه دعمًا إضافيًّا بتاريخ 6/5/2021 وأنه سيتم دعم النادى بمبلغ 100 ألف جنيه دعمًا إضافيًا، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة بخلاف الدعم الأساسى من وزارة الشباب والرياضة للنادى ومقدر 190 ألف جنيه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة، أما فيما يخص مراكز الشباب فأكد أن المراكز المذكورة مدرجة بخطة العام المالى 2021/2022.