شباب المؤتمر يبدأ فعاليات الحملة الرئاسية للسيسى

سلوى عثمان أعلن جهاد سيف، مساعد رئيس حزب المؤتمر، أن اتحاد شباب الحزب أطلق إشارة بدء تشكيل لجانه التنفيذية للحملة الرئاسية على مستوى الجمهورية.وأكد أحمد رواش، رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر، أن خطة التشكيلات تستهدف وجود لجان الحملة بكل لجنة انتخابية وكل قرية ومدينة، والوصول ل

سلوى عثمان





أعلن جهاد سيف، مساعد رئيس حزب المؤتمر، أن اتحاد شباب الحزب أطلق إشارة بدء تشكيل لجانه التنفيذية للحملة الرئاسية على مستوى الجمهورية.

وأكد أحمد رواش، رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر، أن خطة التشكيلات تستهدف وجود لجان الحملة بكل لجنة انتخابية وكل قرية ومدينة، والوصول لملايين المواطنين خلال فترة قصيرة.

كما أشار أحمد خالد، الأمين العام لاتحاد شباب الحزب، إلى أن إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي لشباب حزب المؤتمر، بمثابة وسيلة لتحقيق أهداف حملة الوعي بصفة خاصة، والهدف العام لاتحاد شباب الحزب بكفاءة وفاعلية من خلال تحديد أدوار الأفراد وتحقيق الانسجام بين مختلف اللجان والأنشطة الفعالة لحملة الوعي لتوعية المواطنين.

من ناحية أخرى أكد أحمد محمود عبد العزيز، القائم بأعمال أمين تنظيم اتحاد شباب حزب المؤتمر، أن للهيكل التنظيمي المقترح تأثيرًا على سرعة إنجاز مهمة الحملة الرئاسية والتخصص ليتضمن إسناد مهام وواجبات محددة لعضو اتحاد الشباب والالتزامات المترتبة على ذلك، وسيعمل بشكل مباشر على الوصول إلى جميع فئات الشباب والعمل على نشر وتفعيل الإطار العملي لحملة الوعي.

من جانبه أعلن أحمد مقلد، رئيس اللجنة القانونية وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب المؤتمر، أن هدف الحملة توعية المواطنين بحجم الإنجازات التي نفذها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترته الرئاسية الأولى والإجابة على تساؤلات شعب مصر العظيم: لماذا اختار الرئيس الحل الجذري لجميع المشكلات، وتوعية المواطنين بمراحل بناء الجمهورية الثالثة ومردود تلك القرارت في المستقبل القريب على المواطنين.

وأضاف جهاد سيف أنه بعد انتهاء اتحاد شباب حزب المؤتمر بتشكيلاته، سنكون بصدد إقامة العديد من الحملات والمؤتمرات تحت شعار (حملة الوعي).