شباب المؤتمر يبحث تنفيذ خطته لدعم السيسى في الانتخابات

سلوى عثمان: يعقد المكتب التنفيذي لاتحاد شباب حزب المؤتمر برئاسة أحمد رواش رئيس الاتحاد اجتماعا مهما خلال الأيام القليلة القادمة وبحضور جهاد سيف مساعد رئيس الحزب المكلف بالإشراف على أنشطة الاتحاد والمتحدث الرسمي للحزب، لوضع اللمسات الأخيرة للانتهاء من باقي تشكيلات محافظات الجمهورية. وأكد رواش

سلوى عثمان:

يعقد المكتب التنفيذي لاتحاد شباب حزب المؤتمر برئاسة أحمد رواش رئيس الاتحاد اجتماعا مهما خلال الأيام القليلة القادمة وبحضور جهاد سيف مساعد رئيس الحزب المكلف بالإشراف على أنشطة الاتحاد والمتحدث الرسمي للحزب، لوضع اللمسات الأخيرة للانتهاء من باقي تشكيلات محافظات الجمهورية.

وأكد رواش أن الاتحاد خلال اجتماع اليوم سيراجع خطة شباب الاتحاد لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية فور إعلانه الترشحه في انتخابات الرئاسة لعام 2018، مشيرا إلى أن الاتحاد سيضع برامج تنفيذ هذه الخطة على مستوى الجمهورية.

كما أكد أحمد خالد أمين شباب الحزب أن الشباب المصرى سيكون فى مقدمة الداعمين للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة؛ لأنه اول قائد ورئيس فى تاريخ مصر يعطى اكبر اهتمام للشباب فى مصر.