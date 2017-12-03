شباب الصعيد: ما استعدادات الحكومة لحماية 11 محافظة من السيول؟

إيمان عوف طالب محسن داود، أمين عام اتحاد شباب الصعيد، القيادى بالمجلس القومى للقبائل المصرية والعربية، الحكومة بحماية أرواح المواطنين من مخاطر السيول والتى راح ضحيتها العام الماضى ما يقارب 26 قتيلا وعشرات المصابين فى البحر الأحمر وجنوب سيناء وسوهاج وبنى سويف.وأكد داود، أن رئيس مركز المعلوم



إيمان عوف

طالب محسن داود، أمين عام اتحاد شباب الصعيد، القيادى بالمجلس القومى للقبائل المصرية والعربية، الحكومة بحماية أرواح المواطنين من مخاطر السيول والتى راح ضحيتها العام الماضى ما يقارب 26 قتيلا وعشرات المصابين فى البحر الأحمر وجنوب سيناء وسوهاج وبنى سويف.

وأكد داود، أن رئيس مركز المعلومات برئاسة الوزراء أعلن منذ أيام أن هناك 11 محافظة معرضة لسقوط أمطار غزيرة وسيول فهل استعد المحافظون كل فى محافظته لمواجهة خطر تلك السيول أم سيحدث مثلما حدث العام الماضى ونفقد ضحايا آخرين؟، تزامنا مع تعاقد الأرصاد الجوية مع ما يسمى “رادار الطقس” وفقا لتعليمات الرئيس السيسى.

وتساءل داود، هل قام المحافظون بترميم الجسور والتأكد من جاهزية مخرات السيول ومنع بناء المواطنين على مخرات السيول؟ أم أن الحكومة والمحافظين ينتظرون وقوع الكارثة ليتحركوا بالحلول؟