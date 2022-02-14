«شباب الشيوخ» تستجيب لمقترح استضافة سباق «فورمولا إي» للسيارات الكهربائية في مصر

مدير عام السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة يعلن موافقة الوزارة على تنفيذ مقترح نائب التنسيقية، بالتنسيق معه ولجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ في جميع الخطوات التنفيذية للمشروع.

استجابت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب شريف الجابري، وكيل اللجنة، وحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة؛ ومن بينهم أحمد عبد الخالق، مدير عام السياحة الرياضية بالوزارة، للاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في استضافة بطولة سباق السيارات الكهربائية “فورمولا إي” بمصر.

واستعرض عضو مجلس الشيوخ المميزات والمكاسب المتعددة من استضافة مصر لسباق السيارات الكهربائية “فورمولا إي”؛ ومن بينها تنشيط السياحة الرياضية، وتشجيع المصريين على شراء السيارات الكهربائية والترويج لها، مما ينتج عنه تقليل الانبعاثات الصادرة من السيارات التى تستخدم الوقود التقليدي.

وقال النائب إن خطة الدولة المصرية تستهدف الإسراع في إحلال السيارات الكهربائية مكان التقليدية، للحدّ من التلوث، ووفقًا للإحصائيات الرسمية العالمية فإن هذا الإحلال يوفر 194 مليار دولار نتيجة ما تتكبده الدول للرعاية الصحية لمواطنيها جراء التلوث، بالإضافة إلى توفير 4 ملايين برميل بترول.

وشدد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أن الاستضافة تسهم في الترويج لمصر وصورتها الحقيقية، والجمهورية الجديدة، وأن الكثير من الصناعات التي تندرج تحت هذا البند “صديقة للبيئة”،

خاصة أن السيارات الكهربائية تشهد نموًّا كبيرًا، ومصر تستهدف أن تكون مركزًا لصناعة السيارات الكهربائية، وهناك دول كثيرة أنشأت البنية التحتية ومجموعة كبيرة من محطات الوقود تضيف شحن السيارات.

ولفت فريد إلى أن شركات السيارات بدأت تتحرك نحو إحلال السيارات التي تعمل بالوقود بالسيارات التي تعمل بالكهرباء، وأن الآثار البيئية للسيارات التي تعمل بالوقود من أكبر أسباب التلوث، وهي الملوث الثالث عالميًّا للهواء، وتعدّ القاهرة الكبرى من أولى دول العالم التي تعاني الملوثات.

في سياق متصل أشاد النائب شريف الجابري، وكيل لجنة، الذي ترأّس الاجتماع، بمقترح نائب التنسيقية، ووصفوه بـ”خارج الصندوق”، وأن اللجنة بكامل الأعضاء يوافقون على مقترح النائب، مطالبًا وزارة الشباب ببدء تنفيذ المقترح.

وقال النائب محمد عمارة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن مقترح النائب محمد فريد “مبتكر”، ويعدّ وسيلة تسويقية لمصر هامة، داعيًا الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لتنفيذ المقترح.

من جانبه أعلن أحمد عبد الخالق، مدير عام السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، موافقة الوزارة على تنفيذ مقترح نائب التنسيقية، بالتنسيق مع لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ في جميع الخطوات التنفيذية للمشروع.