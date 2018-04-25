شباب الجزيرة يستضيف ماراثون التأمين لحياة أفضل 4 مايو

المال – خاص :ينظم الاتحاد المصرى للتأمين أول ماراثون له تحت شعار "التأمين لحياة أفضل" تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية يوم الجمعة الموافق الرابع من مايو المقبل بمركز شباب الجزيرة.وكشف الاتحاد في بيان له أن تنظيم الماراثون يأتي في إطار جهوده في سبيل نشر الوعى ا

المال – خاص :

ينظم الاتحاد المصرى للتأمين أول ماراثون له تحت شعار “التأمين لحياة أفضل” تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية يوم الجمعة الموافق الرابع من مايو المقبل بمركز شباب الجزيرة.

وكشف الاتحاد في بيان له أن تنظيم الماراثون يأتي في إطار جهوده في سبيل نشر الوعى التأمينى والمشاركة في تفعيل مسئوليته الاجتماعية من خلال مجموعة من الإجراءات والمشروعات المختلفة.

ومن المتوقع مشاركة 1000 من الرياضيين وشركات التأمين وشركات الوساطة التأمينية وغيرهم من الكيانات والمؤسسات العاملة في مجال التأمين وكذلك مجموعة من المحترفين في رياضة الجرى .

