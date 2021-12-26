شباب البرلمان ترجئ مناقشة تأثير انتشار الملاعب الخماسية علي الرياضة

وتوصي بتوفير الاعتمادات المالية لاستكمال عدد من المنشآت

قررت لجنة الشباب والرياضة في البرلمان ،برئاسة النائب الدكتور محمود حسين ، إرجاء طلب الإحاطة المقدم بشأن مناقشة تأثير التوسع في إقامة الملاعب الخماسية علي الرياضة المصرية ، الي اجتماع اليوم الاثنين .

وناقشت اللجنة طلب احاطة مقدم من النائب محمد نجيب خالد بشأن إحلال وتجديد وإضافة دور ثاني علوي بمركز شباب ميت حديدة بمركز منية النصر – دقهلية نظرا لحاجة المركز إلى توسعة لخدمة المترددين عليه وذلك بحضور الدكتور أشوف البجرمي وكيل وزارة الشباب والرياضة .

وأوصت اللجنة وزارة الشباب ضرورة إصدار خطاب من قبل وزارة الشباب والرياضة يفيد بتوفير كافة الاعتمادات لإخلال وتجديد مركز شباب ميت حديد بمركز منية النصر – محافظه الدقهلية حتى يقوم النائب مقدم طلب الاحاطة استخراج التراخيص اللازمة من المحافظة للبدء في أعمال الإحلال والتجديد.

كما ناقشت لجنة الرياضة في البرلمان ، طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة عبد العاطي بشأن عدم استكمال ملعبي مركزي شباب البيضاء شبرا سندي – دقهلية وكذلك عدم استكمال الإحلال والتجديد بمركز شباب كفر عزام إدارة السنبلاوين – محافظة الدقهلية.

وقال النائب أسامة عبدالعاطي إنه تم إسناد مركزي الشباب لأحدي شركات منذ 6 سنوات ، ولم يتم الانتهاء منها حتي الآن مطالبا بسرعة إدراج الملعب التدريبي لمركز شباب شبرا سندي في خطة عاجلة .

وأوصت اللجنة برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس لجنة شباب البرلمان ،تشكيل لجنة من الوزارة للوقوف على حل النزاع القضائي لمركز كفر عزام والقائم بين مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية والمقاول بشكل ودي للانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد. ‫

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