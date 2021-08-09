رياضة

شباب البرلمان: إطلاق أسماء أبطال الأولمبياد على «المحاور» أغلى من ملايين الدولارات

في بيان لرئيس اللجنة
ياسمين فواز 11:51 م, الأثنين, 9 أغسطس 21 11:51 م, الأثنين, 9 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان ، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ، إطلاق أسماء الفائزين علي المحاور رسالة واضحة على أن تقدير مصر لأبطالها أغلى وأثمن من ملايين الدولارات التي قد تحاول بعض الدول إغراء الرياضيين المصريين بها لتجنيسهم .

وأوضح أن مداخلة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، في برنامج التاسعة تأتي تاكيدا لدعم القيادة السياسية للرياضة المصرية وللرياضيين المصريين ورسالة لكل رياضي أن مصر تقدم لأبنائها الرياضيين ما تستطيع من الدعم ماديا ومعنويا للوصول إلى مكانة متميزة تليق بتاريخ مصر ومكانتها بين دول العالم.

اقرأ أيضا  برونزية مضمونة وحلم الذهبية.. چيانا فاروق تتأهل إلى نصف نهائي الكاراتيه بأولمبياد طوكيو

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان ، أن تهنئتة لرئيس عبدالفتاح السيسي ، للاعبة فريال أشرف ودعمها يرسخ واحدة من أسمى قواعد الجمهورية الجديدة، التي رسمها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أول يوم له في تولي مسئولية البلاد، بالاعتماد على المرأة المصرية ودعم دورها الأساسي في تكوين الشخصية المصرية لتطوير وطننا الغالي وبناء مصر الحديثة”.

اقرأ أيضا  توقعات انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان تنعش أسهم شركات فرنسية

وأضاف رئيس لجنة الشباب في البرلمان ، أن الرياضة المصرية تشهد طفرة حقيقية في الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية للرياضة والرياضيين، والتي تتطلع للتخطيط للفوز بالمزيد من الميداليات الأولمبية والعالمية خلال السنوات والدورات المقبلة بما يليق باسم مصر في الجمهورية الجديدة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة”، أنه سيتم إطلاق أسماء فريال أشرف -الفائزة بالميدالية الذهبية في الكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020- وزملائها على بعض المحاور والكباري، وأنه سيتم تقديم كل الدعم للأبطال الرياضيين لرفع اسم مصر.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

توقعات انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان تنعش أسهم شركات فرنسية

أحمد فراج 12:15 م, الأثنين, 9 أغسطس 21

الرئيس السيسي يهنئ فريال أشرف بطلة أولمبياد طوكيو: فخور بابنتي وهذا إنجاز جديد

المال - خاص 11:09 م, السبت, 7 أغسطس 21

«رياضة البرلمان» تهنئ فريال أشرف على أول ميدالية ذهبية لمصر في طوكيو 2020

ياسمين فواز 4:05 م, السبت, 7 أغسطس 21

فريال أشرف تكتب التاريخ.. النشيد الوطني يعزف في الأولمبياد بعد غياب 17 عامًا

إسلام مصطفى 3:16 م, السبت, 7 أغسطس 21

إنجاز تاريخي.. فريال أشرف تحرز الميدالية الذهبية لمصر في منافسات الكاراتيه بالأولمبياد

المال - خاص 2:42 م, السبت, 7 أغسطس 21

السيسي يوجه رسالة لمنتخب اليد الأولمبي: وطنكم ينتظر منكم مزيداً من الإصرار والإنجازات

المال - خاص 1:31 م, السبت, 7 أغسطس 21