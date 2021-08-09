شباب البرلمان: إطلاق أسماء أبطال الأولمبياد على «المحاور» أغلى من ملايين الدولارات

قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان ، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ، إطلاق أسماء الفائزين علي المحاور رسالة واضحة على أن تقدير مصر لأبطالها أغلى وأثمن من ملايين الدولارات التي قد تحاول بعض الدول إغراء الرياضيين المصريين بها لتجنيسهم .

وأوضح أن مداخلة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، في برنامج التاسعة تأتي تاكيدا لدعم القيادة السياسية للرياضة المصرية وللرياضيين المصريين ورسالة لكل رياضي أن مصر تقدم لأبنائها الرياضيين ما تستطيع من الدعم ماديا ومعنويا للوصول إلى مكانة متميزة تليق بتاريخ مصر ومكانتها بين دول العالم.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان ، أن تهنئتة لرئيس عبدالفتاح السيسي ، للاعبة فريال أشرف ودعمها يرسخ واحدة من أسمى قواعد الجمهورية الجديدة، التي رسمها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أول يوم له في تولي مسئولية البلاد، بالاعتماد على المرأة المصرية ودعم دورها الأساسي في تكوين الشخصية المصرية لتطوير وطننا الغالي وبناء مصر الحديثة”.

وأضاف رئيس لجنة الشباب في البرلمان ، أن الرياضة المصرية تشهد طفرة حقيقية في الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية للرياضة والرياضيين، والتي تتطلع للتخطيط للفوز بالمزيد من الميداليات الأولمبية والعالمية خلال السنوات والدورات المقبلة بما يليق باسم مصر في الجمهورية الجديدة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة”، أنه سيتم إطلاق أسماء فريال أشرف -الفائزة بالميدالية الذهبية في الكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020- وزملائها على بعض المحاور والكباري، وأنه سيتم تقديم كل الدعم للأبطال الرياضيين لرفع اسم مصر.