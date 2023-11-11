«شباب الأعمال» توقع اتفاق تعاون مع غرفة تجارة هونج كونج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وقّعت الجمعية المصرية لشباب الأعمال (EJB) اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة هونج كونج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقّع الاتفاقية المهندس بسام الشنواني رئيس مجلس إدارة الجمعية، والسفير عمرو الحناوي رئيس الغرفة. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز سبل التعاون والتبادل التجاري، واكتشاف الفرص أمام رجال الأعمال في مصر وهونج كونج.

وأكد المهندس بسام الشنواني، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن التعاون مع غرفة هونج كونج يمثل فرصة كبيرة لبحث كيفية الاستثمار المشترك، وفتح آفاق جديدة للمستثمرين الراغبين في التجارة بأفريقيا عبر مصر كنافذة وبوابة للاستثمار في أفريقيا والمنطقة العربية.

وقال إن هذا التعاون يمثل انفتاحًا ورؤية جديدة للاتجاه نحو دول الشرق وما تمثله من فرص تجارة جديدة واقتصادات من المهم أن نكون جزءًا منها، واكتشافها، وهو ما يمكّننا من التواجد بقوة وعمل تجارة بينية مختلفة.

وأكد محمد أبو باشا، الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الجمعية تجهز لتشكيل وفد من الشركات الأعضاء في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية؛ لبحث فرص التصدير والاستيراد وتنمية الصادرات المصرية، وعمل لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين.

وأكد أهمية التعاون مع غرفة تجارة هونج كونج للترويج لفرص جديدة للشركات المصرية في الأسواق العالمية وإقامة شراكات دولية في دول المنطقة لزيادة فرص الاستثمار المشترك وجذب رءوس الأموال الأجنبية المباشرة، وإتاحة الفرصة للتعاون الثنائي في أسواق أفريقيا والمنطقة.

وقال إن التعاون مع غرفة هونج كونج يمثل فرصة كبيرة لبحث كيفية الاستثمار المشترك، وفتح آفاق جديدة للمستثمرين الراغبين في التجارة بأفريقيا عبر مصر كنافذة وبوابة للاستثمار في أفريقيا والمنطقة العربية.

ونوه بأن الجمعية تجهز لتشكيل وفد من الشركات الأعضاء في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية؛ لبحث فرص التصدير والاستيراد وتنمية الصادرات المصرية.

شهد توقيع الاتفاقية محمد أبو باشا، الأمين العام للجمعية، وسلمى القديم ومحمد صباح من أعضاء مجلس الإدارة، والعديد من الأعضاء الذين يمثلون قطاعات الزراعة والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية وصناعة الملابس والغزل والنسيج ومجال الاستشارات والنقل والصناعات اليدوية والحرفية.