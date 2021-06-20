«شباب الأعمال» تناقش نشر آليات التنمية المستدامة الثلاثاء

تنظم لجنة السياحة والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة محمد قاعود، الثلاثاء المقبل ندوة تحت عنوان "مستقبل السياحة المصرية ودور القطاع الخاص"، بمشاركة الدكتور أحمد الشال عضو اللجنة، رئيس مجلس إدارة شركة أيكوم، وزياد بهاء الدين، رئيس مجلس إدارة مجموعة…

تنظم لجنة السياحة والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة محمد قاعود، الثلاثاء المقبل ندوة تحت عنوان “مستقبل السياحة المصرية ودور القطاع الخاص”، بمشاركة الدكتور أحمد الشال عضو اللجنة، رئيس مجلس إدارة شركة أيكوم، وزياد بهاء الدين، رئيس مجلس إدارة مجموعة كادمار للسياحة.

تناقش اللجنة بحضور الأعضاء عدد من المحاور التي تهم القطاع السياحي ودور الحكومة ووزارة السياحة في دعم القطاع مستقبلا، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص في التنسيق والتواصل وعرض الأفكار المختلفة لتعزيز السياحة والطيران بمصر.

وأشارت اللجنة في بيان لها، إلى أن اللقاء يناقش محاور محددة علي رأسها مستقبل صناعة الفعاليات في مصر والعالم وتطبيق الإرشادات العالمية أثناء وبعد كورونا، إضافة إلى الفعاليات الرياضية والتي تمتلك مصر فرصا كبيرة للتميز في تنظيمها.

كما تتطرق إلي شكل السياحة المصرية لعام ٢٠٢١ والمتوقع خلال العام، إضافة إلي الحديث عن سياحة الرفاهية، ما بين التحديات والفرص المتاحة، فيما تناقش الندوة سبل تنسيق التسويق السياحي المشترك بين القطاع الخاص ووزارة السياحة، طبقا للخطة الموضوعة من الوزارة وهيئة تنشيط السياحة.

بالاضافة إلي أن لجنة السياحة والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال ستطلق علي هامش فاعليات الندوة مبادرة للبدء في نشر الوعي لآليات التنمية المستدامة بالقطاع السياحي، وفق توجهات الدولة في المرحلة القادمة، إضافة إلي سبل الاستفادة من برامج التوعية المقدمة من المنظمات الدولية السياحية، مثل ما تم تقديمه في سياحة المؤتمرات والمعارض ورحلات الحوافز لموظفي الشركات العالمية.

ونوهت لجنة السياحة والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال في بيانها، إلى أن اللقاء سيتطرق إلي سبل تقنين وحصر المواقع الإلكترونية التي تبيع برامج زيارة مصر بدون حصولهم علي ترخيص من الوزارة لضمان المصداقية وجودة الخدمة المقدمة للسائح، جدير بالذكر أن اللقاء يشارك فيه أعضاء لجنة السياحة والطيران بالجمعية، فيما يأتي اللقاء ضمن لقاءات مختلفة تقوم بها اللجنة بهدف وضع خطوط التعاون بين القطاعين العام والخاص.