شباب الأعمال تعليقًا على رفع الفائدة: القرار يعيق الاستثمار

– أوصت المركزى بتوسيع نطاق الاستفادة من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة

وأشار مجلس الإدارة، فى بيان للجمعية، اليوم الخميس، إلى تقديرهم لما تتخذه الحكومة من قرارات اقتصادية جريئة تستهدف إصلاح اقتصادي حقيقي طويل المدى، إلا أنهم تحفظوا على السياسة النقدية المتبعة وعدم طرح آليات بديلة فعالة لتطويق التضخم، كما أثار الحضور خطورة توقيت تطبيق القرار حيث يأتي في ظل وجود العديد من التحديات الاقتصادية وعدم استقرار السوق مع افتقار الرؤية الواضحة لتيسير وتشجيع مناخ الأعمال.

وقالت الجمعية، إنها ناقشت الأثار المباشرة وغير المباشرة المتوقعة للقرار وتبعاته، وجاء منها ارتفاع تكلفة الإقتراض للمشروعات القائمة والتكلفة الاستثمارية للمشروعات الجديدة مما قد يؤدي إلى إحجام المستثمرين عن الدخول فى مشروعات وتوسعات جديدة وخروج عدد من الشركات من السوق وارتفاع نسبة البطالة.

وأكدت أن الزيادة النسبية فى تكلفة بعض المنتجات والخدمات نتيجة لرفع تكلفة الإقراض، سيؤثر علي الطلب المحلى وحجم التصدير وفقا لاختلاف المرونة السعرية لكل سلعة، بالإضافة إلى أن الزيادة فى تكلفة الاقتراض للأفراد وأثرها المباشر على القوة الشرائية للمستهلك وبالتبعية انكماش حجم المبيعات للشركات في السوق المحلية.

وأوضحت أن ارتفاع تكلفة الاقتراض سيكون له الأثر الأكبر علي الشركات الكبيرة المعتمد علي عمالة كثيفة والتي تمثل تقريبا 25٪ من حجم الاقتصاد، وتعتمد في تمويلها علي القطاع المصرفي وبالأخص قطاع المقاولات والاستثمار العقارى، والزراعة، والقطاع الصناعى، بالإضافة إلى أن القرار يزيد من عدم التجانس بين حزمه القرارات الاصلاحية الحالية (رفع الدعم وتعويم العملة وضريبة القيمة المضافة) وعدم وجود رؤية واضحة لتسيير مناخ الأعمال بشكل عام، ما يؤدي بدوره إلى المزيد من عدم الاستقرار فى الأسواق ويخلق مناخ منفر للأعمال على المدى القصير والمتوسط، ويجمد الخطط التوسعية للاستثمارات القائمة وبالتالى يؤثر سلباً على الاقتصاد ككل.

وانتهت الجمعية إلى عدة توصيات جاء علي رأسها بضرورة أن يضع المركزي التدابير الفعالة لتوسيع نطاق الاستفادة من المبادرة التي أطلقها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة فائدة 5% و7%، والمبادرة الخاصة بتمويل القطاع السياحي بفائدة 10% لخفض الآثار السلبية للقرارعلى هذا الحجم من الشركات، وتشجيع انشاء شركات جديدة لاستيعاب الفجوة المتوقعة في الطلب علي العمالة، بالإضافة إلى تفعيل آليات تعميق التصنيع المحلي ودعم القطاعات الصناعية ذات الجاهزية والأولوية التي ستتأثر مباشرة بقرار رفع سعر الفائدة.

وشددت الجمعية علي ضرورة الإسراع في إصدار القوانين واللوائح التنفيذية المُكملة والتي تشمل قانون الإفلاس وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون العمل وقانون الملكية الفكرية وقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية مع وضع خطة زمنية للاصدار، والعمل علي الحث ورفع الوعي لدي الشركات للجوء لمصادر التمويل غير المصرفي والعمل علي تطوير التشريعات والاليات لدعم هذا القطاع وبشكل عاجل.

إضافة إلى تفعيل عاجل لدورهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير الدعم الفني اللازم لتلك المشروعات لتهيئتهم للحصول علي مصادر تمويل مصرفي وغير مصرفي، وسرعة استصدار حزمة قرارات اقتصادية متكاملة ومتناسقة لتحسين مناخ الأعمال وتنمية وتشجيع الاستثمارالمحلي واستهداف المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وضرورة الافصاح عن خارطة الطريق للإصلاحات الاقتصادية لتمكين الكيانات الاقتصادية باختلاف حجمهامن التخطيط للمتغيرات المتوقعة بالشكل المناسب.