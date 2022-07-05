«شباب الأعمال» تطلق مبادرة «طور نفسك» لتدريب وتمويل مشروعات التجار

أطلق مجلس شباب الأعمال، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، وعدد من البنوك المحلية وشركات المدفوعات الإلكترونية والتأمين؛ مبادرة “طور نفسك” التى تهدف لتدريب التجار العاملين في مختلف الأنشطة التجارية على برامج التسويق مع تقديم الدعم المالي اللازم للمشروعات.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الذى عقد بين مجلس شباب الأعمال وعدد من رؤساء أحياء محافظة القاهرة، والبنوك وشركات المدفوعات الإلكترونية والتأمين؛ لوضع اللمسات النهائية لإطلاق مبادرة “طور نفسك” خلال الفترة المقبلة.

قال وليد رمضان، رئيس مجلس شباب الأعمال، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، إن تلك المبادرة تأتي في إطار رفع مهارات وخبرات التجار في إدارة أعمال التخطيط والتعامل على المنصات الإلكترونية في عمليات تسويق منتجاتهم بشكل جيد،

إضافة إلى تقديم الدعم المالي للمشروعات بما يسهم في تذليل العقبات والعمل على إيجاد فرصة عمل للشباب.

وليد رمضان

وأكد رمضان، لـ”المال”، أنه تم الاتفاق مع عدد من البنوك المحلية؛ ومنهم “الأهلي المصري” لإتاحة العديد من البرامج والتسهيلات الائتمانية للعملاء التي تصل إلى 28 برنامجًا لتمويل المشروعات،

كما سيتم أيضًا إنهاء التراخيص الخاصة بالمشروعات، بالتعاون مع ممثلي أحياء محافظة القاهرة،

مضيفًا أنه تم التوصل لاتفاق أيضًا مع بعض شركات التأمين لاحتواء الخسائر المالية التي قد يتعرض لها التجار ضد مخاطر أعمال الشغب والحرائق.

وتابع: “من المرتقب تنظيم دورات تدريبية للتجار بالتعاون مع الغرفة التجارية وعدد من ممثلي شركات المدفوعات الإلكترونية على كيفية استخدام في المنصات الإلكترونية وربطها بالحسابات البنكية التى من خلالها يتم تعزيز ثقافة الشمول المالي والتحول الرقمي في مختلف القطاعات”.

واستطرد: “مجلس شباب الأعمال بدأ تلقّي الطلبات من قبل التجار الراغبين في الحصول على الدورات التدريبية والدعم المالي للمشروعات المؤهل تنفيذها في السوق المحلية”.