«شباب الأعمال» تشكل لجنة لوضع رؤية الحكومة المصرية في إعادة إعمار غزة

رحبت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمشاركة بـ 500 مليون دولار لإعادة إعمار “قطاع غزة” .

وكشفت الجمعية فى بيان اليوم، عن تشكيل لجنة داخلية من أعضاء مجلس الإدارة من لجان “التشيد والبناء – والاتصالات والطاقة والاستثمار والتمويل ولجان أخري، بهدف وضع رؤية فينة تتعلق بسبل دعم الحكومة المصرية فنياً لإعادة إعمار “قطاع غزة”، إيماناً منها في مساندة الحكومة في توجهاتها تجاة قطاع غزة، إضافة إلي التأكيد علي رغبة مجتمع الأعمال المصري وشباب الأعمال في مساندة الأخوة بفلسطين خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الجمعية إلي أن القرار يؤكد دعم الرئيس السيسي والحكومة المصرية ومؤسسات الدولة للقضية الفلسطينة ومساندتها الدائمة للأخوة الفلسطنين في إعادة الحياة الطبيعية للقطاع بعد عديد الأزمات التي تسببت بها قوات الإحتلال الإسرائيلي علي مدار السنوات القليلة الماضية.

وقالت الجمعية إن مجلس الإدراة دعا إلي إجتماع طاري خلال الأسبوع المقبل؛ لبحث سرعة الانتهاء من اللجنة الفنية ووضع النقاط الهامة وتجهيزها وإرسالها إلي رئيس الوزراء، إضافة إلي التأكيد علي دعم القطاع الخاص بأكمله للقرارات الأخيرة، وضرورة التواصل مع الحكومة واللجان التي سيتم تشكيلها لبدء إعمار القطاع وفق مخطط زمني بمشاركة الدول والهئيات الدولية التي سستشارك في الإعمار.

وأضافت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن إعادة إعمار غزة، له عديد المزايا السياسية كـ”عودة مصر لريادتها في ظل الظروف الصعبة التي تسببت بها “جائحة كورونا” اقتصادياً، إضافة إلي توفير فرص مهمة للقطاع الخاص والشركات المتخصصة بالمشاركة لإعادة إعمار “قطاع غزة”، بأيدي مصرية، مع التأكيد وقوف القطاع الخاص لقرار وراء القيادة السياسية بمصر في كل القرارات التي تتأخذها.

وكانت قد أطلقت مصر، مبادرة لإعادة إعمار “قطاع غزة” معلنة تخصيص بـ500 مليون دولار بشكل مبدئي، إضافة إلى مساهمة الشركات المصرية في العمليةز

فقد صرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، فيما أعلنت وزارة الأوقاف تخصيص 50 مليون جنيه لتقديم المساعدات وتلبية احتياجات الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر.