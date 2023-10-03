«شباب الأعمال» تسعى للتوسع فى أفريقيا بمساعدة «التمثيل التجارى»

تسعى الجمعية المصرية لشباب رجال الأعمال من خلال أعضائها الذين يمثلون العديد من القطاعات الصناعية للتوسع داخل دول القارة الأفريقية عبر تنفيذ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع جهاز التمثيل التجارى.

واستقبلت الجمعية مؤخرًا فى مقرها، رئيس جهاز التمثيل التجارى المصرى يحيى الواثق بالله، والذى ناقش مع مجلس الإدارة سبل التعاون المشترك، مشددًا على ضرورة العمل مع أعضاء الجمعية على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.

وقال محمد أبو باشا، الأمين العام للجمعية فى – تصريحات لـ «المال» – إن شباب الأعمال تسعى إلى فتح منافذ جديدة للمنتجات المصرية داخل قارة أفريقيا، وتعزيز التعاون مع دول القارة السمراء فى المجالات المختلفة خاصة الزراعية منها.

وأضاف “أبوباشا” أن الجمعية تستهدف كذلك التوسع فى العلاقات المصرية الأفريقية من خلال دور جهاز التمثيل التجارى، وتعميق دائرة العلاقات الثنائية المشتركة، فضلًا عن دعم تطوير القطاع الزراعى من خلال نشاطات الجمعية المصرية لشباب الأعمال واللجان النوعية الموجودة بها.

ويبحث كل من الجمعية وجهاز التمثيل التجارى حاليًا، فرص التعاون المشترك، من خلال لقاءات ربع سنوية بين مجلس إدارة شباب الأعمال واللجان النوعية بالجمعية، مما يُساهم فى تعزيز المتابعة مع جهاز التمثيل التجارى وتتبع الفرص التصديرية الموجود لديه من قبل أعضاء الجمعية بشكل يخدم مجتمع الأعمال ككل والجمعية على وجه الخصوص.

فى السياق ذاته ، قال المهندس محمد صالح عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال أمين الصندوق ، إن هناك رغبة لدى لجان الجمعية كافة وعلى رأسها مجلس الإدارة، لتطوير القطاع الصناعى ودعم المنتج المحلى، بالإضافة إلى حل المشاكل بالقطاع والتواصل مع الجهات والهيئات المعنية لزيادة فرص التصدير والتى يأتى جهاز التمثيل التجارى فى مقدمتها، من خلال دوره الذى يتم عبر المكاتب الممثلة للجهاز بالخارج، بهدف الوصول فى النهاية إلى 100 مليار دولار صادرات وفق رؤية الدولة وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

فى وقت سابق، قال بسام الشنوانى، رئيس جمعية شباب رجال الأعمال، لـ «المال»، إن لجنة الزراعة بالجمعية تعمل خلال الوقت الراهن، على الانتهاء من إعداد ورقة عمل، تتضمن المشكلات والتحديدات التى تواجه القطاع الزراعى فى مصر.

وأوضح أن الورقة تحتوى على اقتراحات حلول للمشكلات المختلفة التى يعانى منها القطاع، وفق رؤية متخصصين، بما يحقق أهداف الدولة نحو زيادة الإنتاح، والاتجاه لدعم الصادرات وتقليل الواردات.

وكشف عن أن أبرز القضايا التى تناقشها الورقة، تتمثل فى قضية إعادة هيكلة التعاونيات، التى تم طرحها فى الحوار الوطنى مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه فور الانتهاء من إعدادها، فسيتم تقديمها إلى كل من رئيس الوزراء، ووزارة الزراعة وهيئة سلامة الغذاء، مرجحًا الانتهاء منها خلال الشهور القلية المقبلة.

والتقى “الشنواني” فى وقت قريب، مع رئيس جهاز التمثيل التجارى، يحيى الواثق بالله، داخل مقر الجمعية، لبحث ومناقشة الخطط التى يعدها كلا الجانبين للتوسع داخل قارتى أفريقيا وأوروبا، عبر العديد من المنتجات والصناعات المصرية، ومن خلال أعضاء الجمعية الذين يعملون فى مختلف القطاعات.