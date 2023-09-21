«شباب الأعمال» تستهدف زيادة صادرات مصر من الأدوات الصحية والصناعات النسيجية

تستهدف جمعية شباب رجال الأعمال، الفترة الحالية زيادة الصادرات المصرية من بعض السلع، أبرزها الأدوات الصحية، والصناعات النسيجية، التى تحقق البلاد نسبة كافية من إنتاجها، بهدف تعزيز تواجدها فى السوق العالمية، وتحقيق التنافسية.

قال بسام الشنوانى، رئيس الجمعية، فى تصريحات لـ«المال»، إن «شباب الأعمال» تتجهز خلال الوقت الراهن لإرسال بعثات لمختلف الدول للعمل مع الجهات المختصة فى كل دولة على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأوضح أن من أوائل المنتجات المحلية التى يستهدف أعضاء الجمعية الترويج لها خارج مصر، هى الأدوات الصحية، والصناعات النسيجية، إضافة لعدد من الصناعات المختلفة، مشيرًا إلى أن الملابس بدأت بالفعل فى حجز مقعد لها فى السوق الدولية، بفضل بعض رجال الأعمال المصريين الذين خلقوا براندات عالمية خلال السنوات الأخيرة.

وتمكن قطاع الأدوات الصحية من تحقيق الاكتفاء الذاتى عبر توفير قرابة %65 من المواد الأولية عن طريق إنتاجها محليًا، وفق ما صرح به فوزى عبد الجليل، رئيس شعبة الأدوات الصحية بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«المال»، وهو ما ترمى جمعية شباب الأعمال المصرية إلى استغلاله فى عملية ترويجها للصناعات المحلية.

وفى وقت سابق، كشفت مصادر داخل المجلس التصديرى لمواد البناء أن مصر صدرت أدوات صحية، بما يصل لنحو 93 مليون دولار، ما يوازى 2.8 مليار جنيه، خلال الأشهر الـ7 الأولى من 2023، بزيادة %2 عن الفترة المقابلة من العام الماضى، والتى سجلت نحو 91 مليون دولار.

وذكر “الشنواني” أن من ضمن الدول التى تستهدفها الجمعية خلال الفترة المقبلة، الهند والصين وألمانيا، إضافة إلى مجموعة أخرى من البلدان، مشيرًا إلى أن لجان الصناعة والزراعة والتجارة فى الجمعية، تعمل حاليًا على إنهاء الترتيبات اللازمة للسفر.

ووفق تقرير صادر عن المجلس التصديرى لمواد البناء، تربعت ألمانيا على رأس قائمة الدول المستوردة للأدوات الصحية المصرية خلال النصف الأول من العام الحالى، بإجمالى عمليات استيرادية قدرت بنحو 23 مليون دولار، تعقبها بريطانيا بقيمة 16.45 مليون، تليها فرنسا بـ 9.2 مليون، إلا أن إيطاليا حلت بالمركز الرابع بقيمة 7.5 مليون، فى حين جاءت تركيا فى المركز الأخير بنحو 5.160 مليون.

ولفت “الشنواني” إلى أن بعض هذه الاستثمارات المستهدفة ستقيم بالدولار، فى حين سيتم تصدير الأخرى بالعملات المحلية، وفقًا للدولة التى يتم توريد المنتجات إليها، وبما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية.

كان رئيس «شباب الأعمال» قال فى تصريح سابق لـ«المال»، الجمعية تتحرك وفقًا لـ3 أهداف أساسية، تحاول تنفيذها قدر المستطاع، أولها هو أهمية تحسين مناخ الأعمال لجميع القطاعات المتواجدة فى مصر، ثم تنمية خدمات الأعضاء وتنشيط العمل فيما بينهم، وثالثها هو تنمية المجتمع، من خلال المبادرات المجتمعية المختلفة.

وتستعد الجمعية لعقد مؤتمر فى شهر سبتمبر الجارى، لبيان خطة عملها خلال السنوات الأربع المقبلة.