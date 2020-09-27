«شباب الأعمال الاقتصادي»: تنظيم دورات لإدارة المشروعات بأساليب التحول الرقمي

يعتزم مجلس شباب الأعمال الاقتصادي تنظيم دورات تدريبية لشباب رواد الأعمال على إعداد دراسات الجدوي ومعرفة إدارة المشروعات على أساليب التحول الرقمي والشمول المالي.

وليد رمضان

قال وليد رمضان، رئيس مجلس شباب الأعمال الاقتصادي، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، إن تلك الخطوة تأتى فى إطار تنمية مهاردات شباب رواد الأعمال واعتمادهم على أحدث الوسائل والتطبيقات التكنولوجية المتطورة التى تستند على معايير التحول الرقمي.

وأضاف رمضان لـ”المال”، أنه من المرتقب بدء المرحلة الأولى من الدورات التدريبية لشباب رواد الأعمال خلال الشهر المقبل.

وأكد أن المجلس يعكف على تقديم الدعم الفني والمالي للشباب من خلال تذليل العقبات التى قد تواجهم فى تنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى تقديم الدعم فى امكانية تدبير المصادر التمويلية لهم، قائلًا “سنتدخل لمساعدة شباب رواد الأعمال على امكانية إيجاد حلول تمويلية ميسرة من الجهات التمويلية المختلفة” على حد تعبيره.

وأشار عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية إلى أن الفترة الماضية شهدت إقبالا ملحوظ على معرض “أهلا مدارس” الذى تم تنظيمة بمقر الغرفة التجارية بالتعاون مع العديد من العارضين والمنتجين المحلين.

وأوضح أن الغرفة التجارية نجحت فى تنظيم مبادرة “أهلا مدارس” من خلال الوصول لاتفاق مع العارضين والمشاركين على تقديم تسهيلات وتخفيضات على كافة منتجاتهم بنسب تراوحت بين 20 و50%.

وتابع: “الغرفة التجارية تسعي أيضًا لتطوير خدماتها إلكترونيًا من خلال الربط والتعاقد مع شركات المدفوعات الإلكترونية؛ بهدف تحصيل كافة المعاملات المالية المحلصة من الأعضاء والتجار إلكترونيًا – كمرحلة أولى -، على أن يتعقبها تعميم منظومة إصدار الوثائق والمستندات الحكومية ومنها “شهادات النشاط ، والسجل تجاري” إلكترونيًا خلال المراحل المتقدمة للمشروع”.

ورجح رمضان أن يتم البدء في تطبيق منظومة تحويل وميكنة الخدمات المقدمة للاعضاء إلكترونيًا فى الغرفة التجارية بالقاهرة بنهاية العام الحالي، على أن يتم تعميم تلك المنظومة على باقي إدارات الغرف التجارية الموجودة فى مختلف المحافظات.