شباب ألمانيا يصطدم بخبرة تشيلى فى نهائى القارات

على المصرى يصطدم شباب وطموح المنتخب الألمانى لكرة القدم "بطل العالم"، بخبرة نظيره التشيلى "بطل أمريكا الجنوبية"، فى نهائى كأس القارات، التى تختتم اليوم الأحد، فى روسيا، ويقام اللقاء فى الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب "كريستوفسكي" بمدينة "سان بطرسبرج". وتحمل مواجهة اليوم، أهدافا



على المصرى

يصطدم شباب وطموح المنتخب الألمانى لكرة القدم “بطل العالم”، بخبرة نظيره التشيلى “بطل أمريكا الجنوبية”، فى نهائى كأس القارات، التى تختتم اليوم الأحد، فى روسيا، ويقام اللقاء فى الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب “كريستوفسكي” بمدينة “سان بطرسبرج”.

وتحمل مواجهة اليوم، أهدافا مختلفة بالنسبة للطرفين، واللقب هو السبيل الوحيد لتحقيقها، حيث تسعى ألمانيا إلى التأكيد بأن جيلها الجديد، قادر على تحمل المسئولية، وخلافة الجيل الذي قاد “ناسيونال مانشافت” في 2014 إلى الفوز بلقبه العالمي الرابع.

واستغل يواكيم لوف المدير الفنى لألمانيا، كأس القارات 2017، من أجل ضخ دماء جديدة في تشكيلة أبطال العالم، قبل عام من المونديال الروسي، وسافر إلى روسيا دون العديد من النجوم، وبتشكيلة رديفة لا تضم سوى ثلاثة لاعبين من الذين توجوا باللقب العالمي.

وضمت التشكيلة سبعة لاعبين لم يخوضوا أي مباراة دولية، بعدما فضل لوف إراحة لاعبين أمثال مسعود أوزيل وتوماس مولر وجيروم بواتنج وماتس هوملز وتوني كروس، إلا أن ذلك لم يمنع المنتخب الأوروبي من الوصول إلى المباراة النهائية بعروض قوية، آخرها في الدور نصف النهائي، حين اكتسح المكسيك بطلة الكونكاكاف 4-1.

وبدلا من وضع نهائي اليوم نصب عينيه، فضل لوف التفكير بما ينتظر لاعبيه بعد 12 شهرا، عندما يعودون إلى روسيا للدفاع عن لقبهم العالمي، الذين أحرزوه على حساب الأرجنتين، مؤكدا عشية انطلاق البطولة: “كأس العالم 2018 والفوز باللقب مجددا، هذه هي رؤيتنا”.

ووصل الأمر بالمدرب الألماني، إلى القول بأنه يتمنى إلغاء هذه البطولة، لأنها ترهق اللاعبين وتؤثر على تحضيراتهم لكأس العالم، لأن روسيا 2018 ستكون المشاركة الكبرى الثالثة لألمانيا في ثلاثة أعوام، بعد أمم أوروبا 2016، حيث وصلت إلى نصف النهائي، وكأس القارات 2017.

وخاض لوف البطولة بتشكيلة شابة يبلغ معدل أعمار لاعبيها 24 عاما وأربعة أشهر، ولم يتجاوز مجموع المباريات الدولية التي خاضها لاعبوها قبل انطلاق المنافسات الـ179 مباراة، لكن الافتقاد إلى الخبرة لم يحل دون تألق الألمان، ووصولهم إلى النهائي بفضل جهود لاعبين مثل ليون جوريتسكا ولارس شتيندل وتيمو فيرنر.

ونجحت ألمانيا في ضرب كل التوقعات، “لأن أحدا لم يكن يرشحنا لبلوغ النهائي”، بحسب ما أكد لوف بعد الفوز على المكسيك في نصف النهائي، مشيدا بلاعب وسط شالكه جوريتسكا “22 عاما”، الذي سجل الهدفين الأولين ضد أبطال الكونكاكاف، وقال عنه لوف: “من الصعب أن تدافع ضده، يستطيع اللعب في عدة أماكن وببساطة يملك كل هذه الامكانات”.

تشيلي لتأكيد صعودها الصاروخي



وإذا كان الألمان يبحثون عن التجديد، وعن جيل جديد قادر على خلافة أبطال مونديال 2014 الذين سيعود معظمهم إلى تشكيلة روسيا 2018، فإن المنتخب التشيلي، يسعى للتأكيد بأنه أصبح من اللاعبين الكبار على الساحة العالمية.

وأصبح “لا روخا” على بعد مباراة واحدة من إحراز لقبه الثالث في ثلاثة أعوام، ببلوغه النهائي في أول مشاركة له في البطولة بعد فوزه الأربعاء الماضى، بركلات الترجيح على البرتغال بطلة أوروبا، التي تخوض اليوم الأحد، ضد المكسيك مباراة المركز الثالث.

وفرض حارس تشيلي كلاوديو برافو، نفسه بطلا قوميا في مباراة الأربعاء الماضى، التي أقيمت في ملعب “كازان آرينا”، بتصديه للثلاثة ركلات ترجيحية التي نفذها أبطال أوروبا، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي، بالتعادل السلبى بين المنتخبين.

وسيحاول أبطال أمريكا الجنوبية، الفائزون بلقب “كوبا أمريكا”، بنسختيها الأخيرتين عامي 2015 و2016، الذهاب حتى النهاية وإحراز لقبهم الثالث في غضون ثلاثة أعوام، ثم المراهنة على مقارعة الكبار على اللقب العالمي، عندما تستضيف روسيا مونديال 2018 الصيف المقبل.

ورغم رحيل المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي، مهندس التتويج الأول لتشيلي في “كوبا أمريكا” عام 2015، والاستعانة بالإسباني من أصل أرجنتيني خوان أنتونيو بيتسي، حافظ “لا روخا” على الوتيرة التي خاض بها البطولة القارية قبل ثلاثة أعوام.

توجت تشيلي بلقب “كوبا أمريكا” مرتين على التوالي بنفس التشكيلة تقريبا، وهي تخوض كأس القارات 2017 بلاعبين أصبحوا يتمتعون بالخبرة الكافية في البطولات العالمية، وعلى رأس هؤلاء اللاعبين هناك الحارس برافو وأليكسيس سانشيز اللذان يعتبران من العناصر التي لا غنى غنها في فريقيهما أرسنال ومانشستر سيتي، وأرتورو فيدال الذي فرض نفسه بقوة في وسط ملعب بايرن ميونخ، وأحرز مع الأخير ثلاثة ألقاب في موسمين معه حتى الآن.