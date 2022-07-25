«شايفة فيك» و«عشأنجي».. أصالة وتامر حسني يطرحان ألبومات جديدة بعد غياب سنوات

يعود بعض نجوم الغناء لطرح ألبومات غنائية جديدة بموسم الصيف الحالي، بعد غيابهم عن طرح أي ألبومات غنائية منذ سنوات وأبرزهم النجمة أصالة نصري التي تطرح ميني ألبوم جديد بعنوان”شايفة فيك” إنتاج وتوزيع روتانا ويضم أغنيات منوعة منها شايفة فيك وغلبان وغيرها.

كذلك طرح النجم تامر حسني ألبومه الغنائي الجديد “عشأنجي” إنتاج وتوزيع روتانا وضم أغنيات متنوعة منها “ليه طلة” و”بعد مؤقت” و”زي الأيام دي” و”سجل يا تاريخ”.

كما يطرح النجم رامي جمال ألبومه الغنائي “يستاهل بوستين” إنتاج وتوزيع نجوم ريكوردز الأيام القادمة، ويتعاون فيه مع كوكبة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين مثل توما وتامر حسين.

زين نصار: تامر حسني وأصالة ورامي جمال أسماء مهمة في الغناء

يرى الناقد الموسيقي زين نصار أن الألبومات الغنائية لم يعد بريقها حاليا مثل الماضي، بسبب قرصنة الإنترنت التي أطاحت بصناعة الموسيقى في مصر منذ سنوات.

وتابع قائلا إن تامر حسني وأصالة ورامي جمال أسماء مهمة في الغناء، والجمهور ينتظر أعمالهم الغنائية الجديدة، ومن يستطيع لفت النظر له بأغنية جديدة من ناحية الموضوع سيكون له نصيب كبير من النجاح.

ولفت ناصر إلى أن مذاق المستمع اختلف حاليا عن الماضي، فلم يعد منجذبا لأسم المطرب بقدر المحتوى الموسيقي الذي يسمعه، وذلك بسبب تعدد اسماء المطربين على الساحة الغنائية حاليا .

وأوضح أيضا أن اختيار أغاني هذه الألبومات تكون بالتشاور بين فريق عمل المطرب، لذلك يشعر الجمهور أن كل أغنية تعبر عن ذوق معين مختلفة عن الأخرى.

محمود عبد الستار: الألبوم الجديد لتامر حسني موسيقاه ليس فيها أي جديد فني

وأعرب منظم الحفلات محمود عبد الستار أن تامر حسني لم يركز جيدا في أغنيات ألبومه الجديد عشأنجي بسبب تنفيذه وطرحه في نفس توقيت فيلمه السينمائي الجديد “بحبك” .

ويضيف أغنيات الألبوم تجارية بدرجة كبيرة وليست فيها مستوى فني عال باستثناء أغنيتنن أو 3 أغنيات فقط من ألبومه الغنائي الجديد.

ونوه عبد الستار إلى أن الألبوم الجديد لتامر حسني موسيقاه ليس فيها أي جديد فني، وكان متوقعا أن يكون ألبوما غنائيا مختلفا حيث إنه غاب عن الساحة الغنائية والألبومات لمدة عامين.

مها متبولي: أصالة حققت خطوة كبيرة في ألبومها الجديد “شايفة فيك” بعد نجاح أغنيتها “غلبان“

بينما علقت الناقدة مها متبولي أن أصالة حققت نجاحا كبيرا بأغنيتها الجديدة غلبان التي طرحتها الأيام الماضية، وأغنية تامر حسني الأخيرة” هاتدلعني” هي التي حققت استماعا كبيرا.

أما ألبوم تامر حسني الجديد “عشأنجي” حتى الآن لم يحقق ضجة أو استماعا كبيرا كما كان متوقعا، وحقيقة حتى الآن لم يحقق أي ألبوم غنائي ضجة كبيرة في الموسم الصيفي سواء تامر حسني أو لطيفة أو غيرهم.

وأشارت إلى أن ألبوم لطيفة لم يحظ بنجاحا هذا الموسم، أما أصالة فقد حققت خطوة كبيرة في ألبومها الجديد شايفة فيك بعد نجاح أغنيتها غلبان التي تعاونت فيها مع الشاعرة المميزة منة القيعي.