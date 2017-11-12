شاومي تفتتح أول متاجرها المعتمدة بمصر‎

المال-خاص أعلنت "شاومي" (Xiaomi)، الشركة الصينية العاملة بمجال التكنولوجيا، مؤخراً عن افتتاح أول متجر معتمد لها لبيع مجموعة منتجات "ماي" في العاصمة المصرية، وذلك في الطابق الأول من مشروع "سيتي ستارز" المرحلة الأولى. ويأتي افتتاح هذا المتجر في إطار التزام…

المال-خاص

أعلنت “شاومي” (Xiaomi)، الشركة الصينية العاملة بمجال التكنولوجيا، مؤخراً عن افتتاح أول متجر معتمد لها لبيع مجموعة منتجات “ماي” في العاصمة المصرية، وذلك في الطابق الأول من مشروع “سيتي ستارز” المرحلة الأولى.

ويأتي افتتاح هذا المتجر في إطار التزام شركة “شاومي” المستمر بطرح المزيد من منتجاتها المبتكرة ذات السعر المعقول في مصر والأسواق المحلية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتعد متاجر “ماي ستور” المعتمدة سلسلة من متاجر التجزئة التابعة لشركة “شاومي” والتي تتيح لمحبي العلامة التجارية “ماي” تجربة وشراء أحدث منتجات “شاومي” تحت سقف واحد.

ويشتمل المتجر الجديد للشركة في العاصمة المصرية على مجموعة واسعة من منتجات “شاومي”، بما في ذلك الهواتف الذكية “ماي 6″ (Mi 6) و”ريدمي نوت 4″ (Redmi Note 4) و”ريدمي 4 إكس” (Redmi 4x) و”ريدمي 4 أيه” (Redmi 4A) والهاتف اللوحي المزود بشاشة كبيرة الحجم “ماي ماكس 2” (Mi Max 2)، إلى جانب منتجات “ماي إيكو سيستم” (Mi Ecosystem)، بما في ذلك سماعات “ماي إن آير” (Mi In-Ear) و”ماي باند 2″ (Mi Band 2) وجهاز تخزين الطاقة (10000mAh Mi Power Bank)، وغيرها من المنتجات. كما يمكن للعملاء أيضاً الحصول على المنتجات التي تم إطلاقها مؤخراً، مثل “ماي أيه 1″ (Mi A1) و”ريدمي نوت 5 أيه” (Redmi Note 5A) من هذا المتجر.

ودخلت “شاومي” السوق المصرية من خلال تعاونها مع شريك التوزيع الرسمي شركة “الصافي” وذلك في شهر مايو الماضي، حيث كشفت حينها عن أحدث هواتفها الذكية مثل “ماي 6” (Mi 6) وسلسلة “ريدمي” ذات الأداء العالي والسعر المعقول.

ويعد افتتاح المتجر المعتمد “ماي ستور” في القاهرة، خطوة مهمة على طريق تعزيز حضور الشركة في السوق المصرية بالتعاون مع شركة “الصافي” من أجل تلبية الطلب من المستهلكين المحليين المولعين بالتكنولوجيا.

وكان لي جون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “شاومي” قد التقى في شهر سبتمبر الماضي، محمد وهبة، رئيس شركة “الصافي”، في العاصمة الصينية بكين، حيث أكد له سعي شركة “شاومي” إلى التوسع عالمياً من خلال طرح المزيد من المنتجات والخدمات المتطورة للعملاء في الخارج، بما في ذلك الأسواق المصرية والشرق أوسطية. وسيساعد افتتاح المتجر الجديد في مصر على جعل أجهزة “شاومي” متاحة بسهولة للمشترين في أنحاء البلاد.

وتماشياً مع استراتيجيتها للتوسع العالمي، ستفتتح “شاومي” قريباً متاجر جديدة في أجزاء أخرى من المنطقة من أجل الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء وتقديم منتجاتها المتطورة وفق رؤيتها “الابتكار للجميع”.