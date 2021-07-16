اتصالات وتكنولوجيا

شاومي تطيح أبل من الوصافة وتصبح ثاني أكبر صانع للهواتف الذكية في العالم

استحوذت على حصة سوقية عالمية نسبتها 17%
المال - خاص 9:16 ص, الجمعة, 16 يوليو 21 9:16 ص, الجمعة, 16 يوليو 21

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أطاحت شركة شاومي الصينية للإلكترونيات، بالعملاق الأمريكي أبل من وصافة أكبر الشركات المصنعة للهواتف الذكية في العالم في الربع الثاني من العام الجاري 2021.

ووفق إحصائيات شركة “كناليس”، أضحت شاومي ثاني أكبر صانع للهواتف في العالم بعد أن قفزت شحناتها بنسبة 83%، ما مكنها من حصد حصة سوقية عالمية نسبتها 17%.   

وهذه هي المرة الأولى التي تخترق فيها شاومي عالم الكبار في المركز الثاني، لكنها سبق وأن احتلت المركز الثالث وفقا لما نقلته وكالة “بلومبرج” عن “كناليس”.

سامسونج في الصدارة

ووفق الإحصاءات، احتلت شركة سامسونج الكورية الجنوبية المركز الأول بحصة سوقية نسبتها 19%، ثم تلتها شاومي بحصة 17%، وحلت أبل في المركز الثالث بحصة نسبتها 14%.

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وقد أدى تعطل مبيعات شركة هواوي الصينية بسبب العقوبات الأمريكية، إلى تحفيز المنافسين الآخرين في سوق الهواتف الذكية للإنفاق بقوة على إطلاق المزيد من الأجهزة والترقيات الجديدة.

وشهد العام الجاري نشاطا كبيرا لشركة شاومي على وجه التحديد، حيث أطلقت جهازين رئيسيين خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام.

ويتميز جهاز Mi 11 Ultra بأحد أكبر مستشعرات الكاميرا في أي هاتف ذكي حتى الآن، مما يؤكد طموح الشركة للارتقاء إلى نطاق التسعير الأكبر للهواتف الفاخرة.

وقال بن ستانتون ، مدير أبحاث “كناليس” إن متوسط أسعار هواتف شاومي أرخص 40% مقارنة بهواتف سامسونج، وأرخص 70 مقارنة بهواتف أبل .

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وأوضح: “لذا فإن الأولوية الرئيسية لشركة شاومي هذا العام هي زيادة مبيعات أجهزتها المتطورة مثل Mi 11 Ultra لكنها ستكون معركة صعبة”.

وتابع: “شركتي أوبو وفيفو لديهما نفس الهدف وكلاهما على استعداد لإنفاق مبالغ كبيرة على التسويق عبر الإنترنت لتلميع علامتهما التجارية بطريقة لا تفعلها شاومي”.

وكان التوسع في الخارج هو المحرك الأكبر لنمو مبيعات شاومي، حيث زادت الشركة الشحنات بأكثر من 300٪ في أمريكا اللاتينية و 150٪ في جميع أنحاء إفريقيا و 50٪ في أوروبا الغربية.

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جدير بالذكر أن الربع الثاني من العام يعد تقليديًا “أهدأ فترة” بالنسبة لشركتي أبل وسامسونج، حيث يستعد كلاهما لإطلاق هاتف جديد في الأشهر التالية.

وطلبت شركة أبل المصنعة لهاتف آيفون من الموردين تجميع ما يصل إلى 90 مليون جهاز آيفون من الجيل التالي هذا العام، وهي زيادة حادة مقارنة بشحنات آيفون لعام 2020.

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بقلم المال - خاص

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