شاومي تطلق هاتف Mi 5X بمواصفات قوية وسعر مذهل

البوابة العربية للأخبار التقنية أعلنت شركة شاومي اليوم الأربعاء عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد “مي 5إكس” Mi 5X الذي ينتمي إلى فئة الهواتف المتوسطة، بسعر لا يتعدى 220 دولار، كما أعلنت عن الإصدار الأحدث من واجهة التشغيل الخاصة بها “مي يو آي 9” MIUI 9..ويمتاز هاتف الشركة

البوابة العربية للأخبار التقنية

أعلنت شركة شاومي اليوم الأربعاء عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد “مي 5إكس” Mi 5X الذي ينتمي إلى فئة الهواتف المتوسطة، بسعر لا يتعدى 220 دولار، كما أعلنت عن الإصدار الأحدث من واجهة التشغيل الخاصة بها “مي يو آي 9” MIUI 9..

ويمتاز هاتف الشركة الصينية الجديد بتصميمه الذي يشبه إلى حد كبير هواتف آيفون 7 من آبل، بما في ذلك أسلوب وضع الكاميرا الخلفية المزدوجة على ظهره والهوائيات.

ويقدم “مي 5إكس” شاشة IPS LCD بقياس 5.5 بوصات وبدقة 1920×1080 بكسلًا، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 4 جيجابايتات، ومساحة تخزين داخلية بحجم 64 جيجابايتًا قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية “مايكرو إس دي” microSD.

ويضم الهاتف، الذي يأتي بسماكة 7.3 ميلليمترات ويزن 165 جرامًا، معالجًا ثماني النوى من نوع كوالكوم سنابدراجون 625 بتردد 2 جيجاهرتز مع معالج رسوميات من نوع أدرينو 506، كما يضم بطارية بسعة 3,080 ميللي أمبيرًا/ساعة.

ويأتي “مي 5إكس” مع كاميرتين خلفيتين كل منهما بدقة 12 ميجابكسلًا. وتصور الكاميرا الأولى بحجم بكسل قدره 1.25 ميكرون مع فتحة عدسة f/2.2 وتقوم بالتصوير بالألوان، في حين تمتلك الأخرى حجم بكسل قدره 1 ميكرون مع فتحة عدسة f/2.6 وتوفر تكبيرًا بصريًا حتى مرتين x2 Optical Zoom.

وعلى غرار هواتف، مثل شاومي “مي6” وآيفون 7 بلس وون بلس 5، يمكن الهاتف، الذي تأتي كاميرته الأمامية بدقة 5 ميجابكسلات، التقاط صور بوضعية Portrait التي تسمح بجعل خلفية الأجسام المصور ضبابية.

ومن الناحية البرمجية، يعمل الجهاز بنظام التشغيل أندرويد 7.0 “نوجا” مع واجهة MIUI 9 من شاومي، والتي تتضمن بعض الوظائف الخاصة مثل المساعد الذكي الخاص بشاومي، وخدمة مدمجة خاصة بالبحث عن الصور.

ويمتاز “مي 5إكس” بأنه مزود بمعالج صوتي يدعم إخراج الصوت عالي الدقة بتقنية Hi-Fi Audio مع دعمه بخوارزمية DHS الخاصة بمعايرة وتعديل الصوت، والتي من شأنها توفير جودة عالية عبر المكبر الصوتي وسماعات الأذن. هذا ويقدم الهاتف الذي يأتي مع هيكل معدني بالكامل حساس بصمة على ظهره ومنفذ USB-C.

يُذكر أن شاومي تعتزم طرح الهاتف الجديد في السوق الصينية بسعر يعادل 220 دولارًا أمريكيًا. ولا معلومات بعد عن توفر الهاتف خارج الصين.